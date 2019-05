Keskustan Pekka Puska: Vaaleissa voitti eurooppalaisen yhteistyön linja

Sanne Katainen

Keskustan entinen kansanedustaja Pekka Puska seurasi eurovaalien tulosiltaa puoluetoimistolla Helsingin Apollonkadulla.

Pekka Puska sai eurovaaleissa noin 20 000 ääntä. Entinen kansanedustaja ja koko kansan terveysvalistajana tunnettu mies on tyytyväinen äänipottiinsa.

Puskan äänimäärä riittää keskustan listalla neljännelle sijalle, mutta meppipaikkaa ei ole luvassa.

"Kokonaisuudessa vaalitulos on aika lailla odotettu. Keskustalle tämä on uusi alku. Pieni osa kannattajista jäi ehkä kotiin. He ovat ehkä tyytymättömiä puolueen osallistumiseen hallitusneuvotteluihin tällä kokoonpanolla."

Puskan mukaan eurovaaleissa voitti Suomessa vakaa eurooppalainen linja, kun perussuomalaisten kannatus ei kasvanut.

"Tarvitsemme EU-yhteistyötä isojen asioiden ratkaisussa."

73-vuotias Pekka Puska aikoo rentoutua kesän mökillä ja syksyllä hän jatkaa toimintaansa kansainvälisissä terveysalan tehtävissä.