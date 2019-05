EU-myönteiset vahvistuivat, äärioikeiston jytky jäämässä odotettua pienemmäksi – Äänestysprosentti ilahduttavan korkea

Kasvava kiinnostus ilmastoasioihin on yksi syy vihreiden nousuun EU-parlamenttivaaleissa. Populistien ryntäys jäi uumoiltua heikommaksi.

Maria Pohjala

Suurimman EU-ryhmän kärkiehdokas Manfred Weber puhui toimittajille sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Brysselissä.

Keskusta-oikeistolainen EPP ja sosiaalidemokraattinen S&D menettävät vahvuuttaan tulevassa EU-parlamentissa, Euroopan parlamenttivaalien uusimmista ennusteista selviää.

Ennuste uuden Euroopan parlamentin kokoonpanosta on julkaistu perustuen 22 maan alustaviin tuloksiin ja arvioihin tuloksista kuudessa maassa.

Laskevista paikkamääristä huolimatta EPP jatkaa suurimpana ja S&D toiseksi suurimpana poliittisena ryhmänä.

"Olen iloinen, että olemme suurin ryhmä. Toki paikkojen menetys on harmillista", EU-komission johtoon pyrkivä kärkiehdokas Manfred Weber EPP:stä kommentoi ennustetta tuoreeltaan Brysselissä.

Koska perinteisten EU-puolueiden valta on murentumassa, uudet ryhmittymät nostavat päätään tulevassa parlamentissa. Kun aiemmin parlamenttia hallinneet EPP ja S&D eivät ole saamassa enää edes puolia kaikista parlamentin paikoista, liittoumia haetaan uusista suunnista.

Weberin mukaan EPP jatkaa yhteistyötä muiden EU-mielisten ryhmien kanssa. Hän ei pidä äärioikeiston nousua uhkana EU-parlamentin toiminnalle.

"EU-myönteisten ryhmien täytyy toimia yhdessä entistä vahvemmin. Vihreät ovat potentiaalisia kumppaneita yhteistyöhön", Weber pohtii tulevaa yhteistyötä.

Liberaaliryhmä Alde on ennusteen mukaan nappaamassa kolmanneksi suurimman EU-puolueen tittelin merkittävällä 40 lisäpaikalla. Alden kelkkaan on lähtemässä mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Kansa liikkeelle -puolue. Alden paikkamäärä on nousemassa lähes 60 prosentilla viime vaalikaudesta.

"Teemme yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat tehdä muutosta", Alden kärkiehdokas Margareta Vestager sanoi.

"Onnittelen teitä kaikkia, jotka äänestivät. Äänestysprosentti on hieno", hän jatkoi.

Alden lisäksi toinen vaalivoittaja on vihreät, jonka kasvava kannatus on tuomassa ryhmälle 15 paikkaa lisää parlamenttiin.

EU-kriittiset puolueet ovat sen sijaan jäämässä liberaalien nousun jalkoihin.

Vaikka oikeistoryhmien kannatus lisääntyy jonkin verran, kasvu pysynee Euroopassa maltillisempana kuin odotettiin. Jyrkän maahanmuuttovastaisen ENF:n ennustetaan saavan 18 lisäpaikkaa, mikä johtuu Italian populistijohtajan Matteo Salvinin perustamasta uudesta liittoumasta. Siihen kuuluu myös perussuomalaiset Suomesta.

Kaiken kaikkiaan kansallismieliset, EU-kriittiset ja maahanmuuttovastaiset ovat saamassa noin 15 lisäpaikkaa parlamenttiin.

EU-vaalien äänestysprosentti kasvoi viiden vuoden takaisesta, kun eurooppalaisista 50,5 prosenttia äänesti tänä vuonna. Parlamenttiin valitaan 751 meppiä, joista suomalaisia on 13.

