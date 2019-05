Antti Rinne: Tuleva hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla

Menolisäykset katetaan SDP:n Antti Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tuleva hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla, kertoo hallitusneuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla.

Rinteen mukaan normaalin talouskasvun olosuhteissa Suomelle ei ole tulossa lisävelkaa.



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson uskoo hallitusohjelman voivan valmistua tällä viikolla. Sisällölliset päälinjaukset voivat valmistua huomenna.

Andersson sanoo, että jos halutaan tehdä työllisyysastetta aidosti nostavia uudistuksia, edellyttää se huomattavan paljon parempia poliittisia keinoja kuin mitä aktiivimalli on ollut.

"Me lähdemme siitä, että nyt tarvitaan panostuksia palkkatukeen, kotoutumiseen ja koulutukseen, eli näitä niin sanottuja pehmeitä keinoja", Andersson sanoi.

Tällaiset toimet maksavat.

"Totta kai ne maksavat, sen takia olemme nyt sopineet talousraamista. Sen sisällä sitten tehdään allokaatioita (kohdentamisia) ja päätetään ja katsotaan, mihin kaikkeen raha riittää."

Anderssonin mukaan puolueilla on työllisyystoimista siltä osin yhteisymmärrys kuin niistä on nyt linjattu hallitusohjelmaan.

"Se on osa sitä talousraamia, joka on käsitelty", Andersson sanoi.



Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tiistaina, että nyt neuvoteltavana olevan hallituksen valtionomaisuuden myynnit voisivat nousta jopa lähelle kolmea miljardia euroa.

Asiasta kysyttäessä Andersson aloitti vastauksensa jossilla.

"Jos Helsingin Sanomien tiedot pitävät paikkansa, siinä on varmaan kyse sellaisesta rahoitusmallista, mihin on päädytty sen takia, että on tarvittu rahoitusta investointeihin ja sellaisiin määräaikaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole valtion perustoiminnan ja perusmenojen rahoituksen piirissä", Andersson vastasi.

Kun Anderssonilta kysyttiin, olisiko vasemmistoliitto valmis tällaiseen ratkaisuun omaisuuden myynneistä, hän vastasi, että puolue arvioi koko hallitusneuvottelutulosta sitten, kun se on valmis.

"Meillä on aivan kuten muillakin puolueilla sitten koolla puolue-elimet, jotka päättävät lopullisesti, ollaanko valmiita hyväksymään ratkaisua vai ei", Andersson sanoi.

Vasemmistoliitto teki viime vuonna puoluevaltuustossa päätöksen, että hallitukseen osallistumisesta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys. Anderssonin mukaan he ovat arvioineet, että tällaisen jäsenäänestyksen järjestäminen vie pari vuorokautta.