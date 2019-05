Hallitusneuvottelut: Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat pääsemässä uusina mukaan MAL-sopimuksiin – "Kyllä tässä tietyt rahahanat aukeavat"

Antti Rinteen tekeillä olevaan hallitusohjelmaan on tulossa kirjaus, jonka mukaan kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit pääsevät MAL-sopimusten piiriin.

Jukka Koivula

Jyväskylä on pääsemässä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten piiriin. Kuvassa Lutakon kaupunginosaa Jyväsjärven rannalla.

MT:n hallitusneuvotteluissa mukana olevan lähteen mukaan Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat pääsemässä uusina kaupunkiseutuina MAL-alueiksi. Näin on kirjattu Antti Rinteen (sd.) tekeillä olevaan hallitusohjelmaan.

Kaikki Suomen yli 100 000 asukkaan kaupungit ovat siis pääsemässä MAL-sopimusten piiriin.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset koskevat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutuja. Nykyiset sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa.

Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MAL-sopimusmenettely, joissa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.

Sopimuksissa voi lisäksi olla palveluihin ja elinvoiman edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

MAL-sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä ja toisaalta syventää kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto vahvistaa, että kolme uutta kaupunkiseutua olisivat hänen tietojensa pääsemässä mukaan MAL-sopimuksiin.

"Odotetaan nyt, että hallitusohjelma valmistuu, mutta samanlainen arvio on itselläni siitä, että Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat jatkossa mukana. Asiasta on keskusteltu viime kuukausina tiiviisti, ja tämä on Jyväskylän yksi keskeinen hallitusohjelmatavoite", Koivisto kertoo.

Koiviston mukaan MAL-sopimuksen piiriin pääseminen on erittäin merkittävä asia.

"Kyseessä on sopimusmenettely, jossa koko kaupunkiseutu – tässä tapauksessa Jyväskylän hallinnollinen seutukunta ja Äänekoski – sopivat maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta tehtävistä tavoitteista ja ratkaisuista suoraan valtion kanssa. Kyllä tässä tietyt rahahanat aukeavat", Koivisto sanoo.

MAL-sopimus on luotu hallinnoimaan kasvavien kaupunkiseutujen haasteita ja tuomaan kaupungistumiseen lisäarvoa.

"Tämä on meille myös eräänlainen statuskysymys. Jyväskylä on jo pitkään ollut yksi Suomen vahvimmin kasvavista kaupungeista, ja nyt arvomme tunnustetaan valtakunnallisesti."

Jyväskylän kaupunginjohtaja kiittelee Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen tiivistä yhteistyötä asiassa.

"Näiden kolmen kaupunkiseudun vahva yhteistyö on nyt tuomassa paljon hyvää kaikille. Saamme käyttöön samat välineet sekä vastaavan suoran neuvotteluyhteyden valtion kanssa, mitkä tähän asti ovat olleet Suomen neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla."

Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä myös vaihtoehtoinen, keskustan esillä pitämä kirjaus, jossa kaikkien Suomen 18 maakunnan keskuskaupungit olisi ulotettu MAL-sopimuksen piiriin.

Tällä tietoa malli ollaan hautaamassa, sillä se ei ole saanut taakseen riittävästi kannatusta.