Maatalousministerin salkku keskustalle – uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä

Hallitusohjelma on Antti Rinteen mukaan valmis ja ministerijako tehty.

Kari Salonen

Väistyvän maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kausi on mahdollisesti saamassa jatkoa. Kuvassa Leppä vihkimässä käyttöön Kotkan lannoitetehdasta huhtikuussa.

Säätytalolla on tänään päätetty uuden hallituksen ministerijaosta.

Keskustapuolue on saamassa maa- ja metsätalousministerin salkun. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuka on puolueen tuleva maatalousministeri.

Keskustassa todennäköinen nimi on nykyinen ministeri Jari Leppä Pertunmaalta. Naisministerinä vahvoilla olisi myös maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari Kivijärveltä.

Mahdollinen on myös sauvolainen Esko Kiviranta.

Hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mukaan uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä. Rinne kertoi asiasta medialle Säätytalon edustalla.

Rinne myös tviittaa, että hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty.

"Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista", Rinne kirjoittaa.

Hallitusohjelmasta tiedotetaan huomenna aamupäivällä kello 10.30 Helsingin Oodi-kirjastossa.

Ministereiden määrä on hieman odotettua korkeampi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi viime viikolla, että hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden kesken vallitsisi yksimielisyys siitä, että uuteen hallitukseen tulisi 18 ministeriä.

Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan 18 ministerisalkkua olisi jaettu siten, että SDP olisi saanut seitsemän ministerinsalkkua, keskusta viisi, vihreät kolme, vasemmistoliitto kaksi ja RKP yhden salkun.

Samaan syssyyn kuitenkin myös arvioitiin, ettei RKP suostuisi yhteen salkkuun nikottelematta.

Myös salkkujen kantajista on esitetty julkisuudessa lukuisia arvailuja. Ilmeisintä on, että ainakin puolueiden puheenjohtajat istuvat tulevassa hallituksessa.

