Vihreä sisäministeri joutunee ratkomaan Isis-leireillä olevien naisten ja lasten kohtaloa

Antti Aimo-Koivisto

Pekka Haavisto (vihr.) ei edelleenkään suostu sanomaan, onko hän seuraava ulkoministeri. Vihreät päättää ministereistään tiistaina.

Vihreät on saamassa sisäministerin salkun uudessa hallituksessa. Yksi ajankohtaisista asioista tulevan sisäministerin pöydällä on Syyriassa leireillä vankeina olevien suomalaisten lasten ja naisten kohtalo.

Nykyinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on aiemmin sanonut, että linjauksia on todennäköisesti tehtävä valtioneuvostossa ja on luontevaa, että ne tekee uusi hallitus.

"Lasten etu ennen kaikkea täytyy turvata tässä tilanteessa. Tämän lisäksi täytyy katsoa aikuisten osalta, että ollaanko syyllistytty rikoksiin, ollaanko osana terrorismin tukea. Vihreät ovat kannattaneet tähän Ruotsinkin kannattamaa kansainvälistä tuomioistuinta", valaisee vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto puolueen kantaa asiaan.

Haaviston mielestä lapset pitää ennen kaikkea saada turvaan alueilta, joilla heidän terveytensä on vaarassa ja tauteja on leviämässä.

"Siinä on tärkeää yhteistyö myös kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n kanssa."

Lasten ja mahdollisesti myös äitien tuomisesta Suomeen täytyy Haaviston mukaan keskustella järjestöjen kanssa.

Suomessa on ollut esillä etenkin al-Holin leiri, jossa on suomalaisia Isisiin kytköksissä olleita naisia lapsineen.