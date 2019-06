Kokoomuksen puoluesihteeri vaihtuu – Janne Pesonen siirtyy syrjään

Jaana Kankaanpää

Janne Pesonen valittiin puoluesihteerin tehtävään helmikuussa 2016.

Kokoomuksen puoluesihteeri vaihtuu, kun runsaat kolme vuotta tehtävässä työskennellyt Janne Pesonen jättää paikkansa kesän jälkeen. Hän siirtyy kokoomuksen Uudenmaan piirin toiminnanjohtajaksi.

”Puoluesihteerikaudelle ajoittui kolmet vaalit, joista kaksissa kampanjoitiin kokoomus ykköseksi. Varsin tyytyväisenä voi siis tarkastella mennyttä, on ollut hienoja vuosia ja tulostakin on saatu tehtyä. Pian alkava oppositioaika vaatii hieman toisentyyppistä puoluesihteeriä, ja kun seuraaviin vaaleihin on reilusti aikaa, on ajankohta vaihdokselle nyt paras mahdollinen”, Pesonen sanoo puolueen tiedotteessa.

Kokoomuksen puoluevaltuusto valitsee puolueelle uuden puoluesihteerin elokuussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti Pesoselle kiitoksensa kokoomuksen puoluehallituksen kokouksessa Helsingissä tiistaina. Orpon mukaan oppositioasema edellyttää kokoomukselta uudenlaista asemoitumista. Myös puoluesihteerin roolia puolueessa uudistetaan.

”Janne Pesonen on tehnyt erinomaista työtä kokoomuksen järjestöjohdossa. Hän on ollut kentällä vahvasti läsnä ja vetänyt kolme kovaa vaalikampanjaa. Kiitämme Jannea lämpimästi”, Orpo sanoi.