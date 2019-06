Kansanedustaja Esko Kiviranta Osuustoiminta-lehdelle: "Meillä on varaa käyttää nykyistä enemmän puuta"

Jaana Kankaanpää

Kansanedustaja Esko Kiviranta (kesk.) osallistui MTK:n tilaisuuteen ennen hallitusneuvotteluja toukokuun puolivälissä.

Kansanedustaja Esko Kiviranta (kesk.) haluaa Suomeen lisää metsäteollisuutta.

"Meillä on varaa käyttää nykyistä enemmän puuta ja tilaa löytyy useammallekin tehtaalle", Kiviranta kertoo huomenna keskiviikkona ilmestyvässä Osuustoiminta-lehden haastattelussa.

Varsinaissuomalaisen viidennen kauden kansanedustajan mukaan on kestämätöntä, jos metsät jätetään hakkaamatta ja kasvatetaan hiilivarastoksi.

"Se on aika kestämätön ajatus yhteiskunnan toimeentulon kannalta. Luulisi kaikkien pitävän tärkeänä, että Suomi menestyisi muiden kansakuntien joukossa esimerkiksi vientituotteidensa ansiosta. Siinä taas metsätaloudella ja -teollisuudella on ratkaiseva merkitys", Kiviranta sanoo Osuustoiminta-lehdelle.

Kivirannan mukaan Venäjä-pakotteet ovat rokottaneet Suomea enemmän kuin muita Euroopan Unionin jäsenmaita.

"Sopeutuminen pakotteisiin on vaatinut yrityksiltä suuria uhrauksia. Surullista tilanteessa on se, että Pietari olisi suomalaisille elintarvikkeille erittäin luonteva markkina-alue. Kauppasopimuksia haetaan nyt muualta, mutta se on todella vaativaa."

