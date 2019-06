Katso kaikkien Rinteen hallituksen ministerien esittely ja kotipaikka – mukana kaksi viljelijää, huilisti ja jalkapalloilija

Rinteelle rakennettu hallitus on selvästi kallellaan vasemmalle. Vihervasemmistolla ja SDP:llä on 12 salkkua ja porvaripuolueilla seitsemän.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Antti Rinne, Mika Lintilä ja Jari Leppä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) ministeripaletissa on kolme salkkua enemmän kuin edellisessä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Nyt ministereitä on 19 ja viimeksi 16.

13 ministerisalkkua on täsmälleen samanlaisia kuin edellisellä hallituksella. Loppujen salkkujen työtehtäviä on jaettu uudelleen ja täysin uusi on Thomas Blomqvistin (r.) pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon salkku.

MT kävi läpi kaikki ministerit ja heidän kotipaikkansa.

Kolme edellisen hallituksen ministeriä jatkaa Rinteen hallituksessa, Lintilä, Leppä ja Saarikko.

Antti Rinne (sd.), 56, pääministeri, Mäntsälä

Oikeustieteen kandidaatilla on takanaan 12 vuoden ura ammattiliitoissa ennen valintaansa SDP:n puheenjohtajaksi ja valtiovarainministeriksi 2014 eduskunnan ulkopuolelta. Tiukkana neuvottelijana tunnettu entinen liittoaktiivi on julistautunut poliitikkona äijäfeministiksi ja hyvinvointivaltion puolustajaksi. Klarinettia soittavalla Rinteellä on kokemusta myös työväenyhdistyksen soittokunnasta.

Mika Lintilä (kesk.), 53, valtiovarainministeri, Toholampi

Aiemmin muun muassa rahanturvaajana ja Poutun talousjohtajana toiminut ravimies ja pitkäaikainen kansanedustaja sai puolueensa painavimman salkun ainakin uuden puheenjohtajan valintaan saakka.

Jari Leppä (kesk.), 59, maa- ja metsätalousministeri, Pertunmaa

Kesken viime hallituskautta nimitetty maatalousministeri jatkaa tehtävässään. Ministerin salkun lisäksi Leppä hoitaa sukunsa maitotilaa Pertunmaalla.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Tytti Tuppurainen, Sirpa Paatero ja Ville Skinnari.

Tytti Tuppurainen (sd.), 43, Eurooppaministeri, Oulu

Demarinaisten puheenjohtaja nousi eduskuntaan kolmannella yrittämällä 2011. Pitkän linjan kuntapoliitikko kertoo viettäneensä lapsuuden kesät perheen mökillä ja kulkeneensa isänsä ja veljensä kanssa jänismetsällä Kiimingin ja Haukiputaan metsissä.

Sirpa Paatero (sd.), 54, kunta- ja omistajaohjausministeri, Kotka

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja kuvailee itseään varsin tavalliseksi aikuiseksi naiseksi. Vaaliteemana Paaterolla oli muun muassa alueellisten kasvukeskusten vahvistaminen hyvillä liikenneyhteyksillä ja infrastruktuurilla.

Ville Skinnari (sd.), 45, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, Lahti

Entinen SM-liigakiekkoilija ja toisen polven poliitikko on toiminut aiemmin Koillismaan kehittämisyhtiön yrityskehitysjohtajana. Nousee ministeriksi kuusi vuotta isäänsä Jouko Skinnaria Nuorempana.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Krista Kiuru, Sanna Marin ja Timo Harakka.

Krista Kiuru (sd.), 44, perhe- ja peruspalveluministeri, Pori

Viime hallituskauden lopulla riitaisaa Sote -valiokuntaa johtanut Kiuru jatkaa työtä uudistuksen parissa. Toimi vuosina 2011–2015 Asumis- ja viestintä-, opetus-, sekä opetus- ja viestintäministerinä.

Sanna Marin (sd.), 33, liikenne- ja viestintäministeri, Tampere

SDP:n varapuheenjohtaja tuurasi Rinnettä vaalien alla tämän sairasloman ajan. Puolueen nuori tähti ja ylivoimainen ääniharava on tunnettu aktiivisuudestaan ilmastokysymyksissä.

Timo Harakka (sd.), 56, työministeri, Helsinki

Äänekoskella kasvanut Harakka on tullut tunnetuksi toimittajana ja kirjailijana. Kuurojen vanhempien adoptiopoika on puhunut nopeiden junayhteyksien puolesta, tosin pääasiassa Uudellemaalle, jota hän kutsuu Suomen moottoriksi

Kimmo Brandt / Eduskunta

Annika Saarikko, Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen.

Annika Saarikko (kesk.), 35, tiede- ja kulttuuriministeri, Turku

Äitiyslomalle syksyllä jäävä Saarikko jättäytyi puolueensa puheenjohtajakisasta ennakkosuosikin paikalta. Toimi edellisessä hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä.

Katri Kulmuni (kesk.), 31, elinkeinoministeri, Tornio

Hallituksen nuorin ministeri on toivonut puolueelleen vahvempaa sosiaaliradikaalilinjaa ja väliinputoajien aseman parantamista. Venäjän taitoinen Kulmuni on opiskellut Pietarissa.

Antti Kaikkonen (kesk.), 45, puolustusministeri, Tuusula

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja sai odotetusti ensimmäisen ministerinpestinsä. Kaikkonen on myös innokas jalkapalloilija.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Pekka Haavisto, Krista Mikkonen ja Maria Ohisalo.

Pekka Haavisto (vihr.), 61, ulkoministeri, Helsinki

Puolueensa konkari ja ääniharava on kerännyt kokemusta politiikan ohella EU:n ja YK:n konfliktinratkaisu- ja ympäristötehtävissä. Uskoo ilmastoasioiden lähentävän maaseutua ja kaupunkia hiilinielujen ja puhtaan ruoan kautta.

Krista Mikkonen (vihr.), 46, ympäristö- ja ilmastoministeri, Joensuu

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja nousi ministeriksi yhden äänen erolla Oras Tynkkyseen. Mainitsee teemoikseen myös rakennetun ympäristön kunnon parantamisen.

Maria Ohisalo (vihr.), 34, sisäministeri, Helsinki

Ainoa ehdokas puolueen puheenjohtajaksi kesäkuun puoliväin puoluekokouksessa vaatii Suomea hiilinegatiiviseksi. Sisäpolitiikan keihäänkärkinä koulutus ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen.

Li Andersson (vas.), 32, opetusministeri, Turku

Sai puolueensa kannatuksen nousevaan trendiin ensimmäisen kerran vuoden 1995 jälkeen. Vannoo puolustavansa maaseutua, mutta kieltäisi myös turpeennoston ja parsinavetat.

Aino-Kaisa Pekonen (vas.), 40, sosiaali- ja terveysministeri, Riihimäki

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kolmannen kauden kansanedustaja hoitaa salkkua kaksi vuotta. Pekosen vastuulla on tärkeä sosiaaliturvauudistus.

Kimmo Brandt / Eduskunta

Anna-Maja Henriksson ja Thomas Blomqvist

Anna-Maja Henriksson (r.), 55, oikeusministeri, Pietarsaari

Kansanedustajana vuodesta 2007 ja valittiin RKP:n puheenjohtajaksi ensimmäisenä naisena 2016. Varatuomari toimi oikeusministerinä 2011–2015. Harrastaa urheilua ja mökkeilee saaristossa.

Thomas Blomqvist (r.), 54, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, Raasepori

Ammatiltaan maanviljelijä ja pitää kasvinviljelytilaa Tammisaaressa. Ruotsinkielisen tuottajajärjestön valtuuskunnan puheenjohtaja. Eduskunnassa vuodesta 2007. Oikeusministeriön kakkosministeri.