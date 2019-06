Ilmastoasioita voi siirtyä pois maa- ja metsätalousministerin salkusta – Leppä: "Aion pitää metsäasioista kiinni"

Kari Salonen

Keskustan Jari Leppä jatkaa maa- ja metsätalousministerinä Rinteen hallituksessa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ympäristöministerin salkun arvioidaan vahvistuvan, sillä siihen on yhdistetty ilmastoasiat. Vihreiden Krista Mikkosen tehtäviin kuuluu ilmastotoimien koordinointi kaikkien ministeriöiden kesken.

Maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä (kesk.). Vielä ei ole tiedossa, miten hän ja Mikkonen jakavat tehtäviä. Siitä päätetään ensi viikolla.

Muutoksia maa- ja metsätalousministerin salkkuun voi tulla, Leppä myöntää.

"Varmasti jonkin verran muuttuu. Haluan pitää metsäasioista kiinni", Leppä sanoi MT:lle.

Leppä on puolustanut puun käyttöä ja metsäteollisuuden investointeja. Mikkonen oli heti ensitöikseen ministerinä päinvastaisella linjalla. Hänen mielestään Suomessa ei ole tilaa kaikille suunnitelluille metsäteollisuuden hankkeille. Se oli uuden hallituksen ministerien ensimmäisten kannanottojen joukossa.

Nyt ministereitä on 19 ja viimeksi 16. 13 ministerisalkkua on täsmälleen samanlaisia kuin edellisellä hallituksella. Loppujen salkkujen työtehtäviä on jaettu uudelleen ja täysin uusi on Thomas Blomqvistin (r.) pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon salkku.

Kunta- ja liikenneministerin salkku jaettiin kahtia kahtia. Kunta-asioita hoitavan ministerin Sirpa Paateron (sd.) hallintaan tulee myös valtion omistajaohjaus. Se tehtävä oli viimeksi elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk.), mutta on nyt otettu elinkeinoministerinä aloittavalta Katri Kulmunilta (kesk.) siis pois.

Energia-asioita ei ole liitetty yhdenkään ministerin titteliin.

Myös edellisen hallituksen Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin salkku on jaettu. Eurooppaministerinä aloittavan Tytti Tuppuraisen (SD.) tehtävä on erotettu omaksi salkuksi. Tiede- ja kulttuuriministerinä aloittaa Annika Saarikko (kesk.).

Tarkkaan ministereiden työnjaosta päätetään ensi viikolla. Hallituksen ensimmäinen iltakoulu pidetään maanantaina. Silloin käsitellään esimerkiksi hallituksen työtapoja.

Keskusta päätti jo nyt, että Saarikon perhevapaan ajan tiede- ja kulttuuriministerin tehtävän ottaa Hanna Kosonen.

Myös vasemmistoliitto jakaa sosiaali- ja terveysministerin salkun. Sitä hoitaa Hanna-Kaisa Pekonen kaksi ensimmäistä vuotta ja Hanna Sarkkinen seuraavat kaksi.

Rinne valittiin pääministeriksi eduskunnassa äänin 111–74. Presidentti Sauli Niinistö nimitti uuden hallituksen eilen torstaina. Hallitusohjelmaa koskeva täysistuntokeskustelu käydään tiistaina ja kesiviikkona 11.–12.6.

