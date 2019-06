Kärnä vaatii Rinnettä käymään pelisääntökeskustelun vihreiden kanssa – "Enää ei ole ympäristöjärjestöjen ja ituhippien nuoleskelulle sijaa, vaan hallitus on koko Suomen hallitus"

Kärnä vaatii, että Mikkonen on irtisanoutuu lausunnoistaan julkisesti.

Jarkko Sirkiä

Mikko Kärnä hermostui Krista Mikkosen sellutehdaspuheista.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että pääministeri Antti Rinne (sd.) käy ensi töikseen pelisääntökeskustelun vihreiden ministeriryhmän kanssa.

"Toivon pääministeri Rinteen tekevän vihreille selväksi, että mihinkään irtiottoihin ei ole nyt varaa. Vihreät ovat hallitukseen lähtiessään sitoutuneet siihen, että hallitus turvaa teollisuuden puunsaannin kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen torstaina antamat lausunnot loukkaavat hallituksen yhtenäisyyttä sen ensimmäisenä päivänä", Kärnä kirjoittaa tiedotteesssaan.

Kärnä vaatii, että Mikkonen on irtisanoutuu lausunnoistaan julkisesti ja ilmoittaa, että hallitus tekee kaikkensa uusien sellutehdashankkeiden eteen.

"Vihreiden täytyy ymmärtää, että he ovat nyt hallituksessa kantamassa vastuuta koko Suomesta. Enää ei ole ympäristöjärjestöjen ja ituhippien nuoleskelulle sijaa, vaan hallitus on koko Suomen hallitus. Kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet yhteiseen ohjelmaan ja niin paljon kuin se sielua saattaisikin raastaa, niin kaikkien ministereiden on puolustettava suomalaista metsäteollisuutta sydämensä pohjasta."

