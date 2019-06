Eduskuntaryhmät valitsivat johtajiaan: keskustan ryhmää johtaa Antti Kurvinen, vasemmistoliiton ryhmää Paavo Arhinmäki

Keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja on Antti Kurvinen ja varapuheenjohtajat Eeva Kalli (oik.) ja Hanna-Leena Mattila. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Keskustan eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen kansanedustaja Antti Kurvisen. Kauhavalainen Kurvinen valittiin ryhmänjohtajaksi äänin 20–10. Toisena ehdokkaana oli lappilainen kansanedustaja Markus Lohi.

32-vuotias Kurvinen on toisen kauden kansanedustaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa keskustan varapuheenjohtajana ja Keskustanuorten puheenjohtajana. Kurvinen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

Edellinen keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen nimitettiin eilen puolustusministeriksi.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Eeva Kalli ja Hanna-Leena Mattila.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johtoon on puolestaan valittu Paavo Arhinmäki. Hänet valittiin tehtävään yksimielisesti.

42-vuotias Arhinmäki on aiemmin toiminut muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtajana ja kulttuuri- ja urheiluministerinä. Hänet valittiin kevään eduskuntavaaleissa neljännelle kansanedustajakaudelleen.

"Puolueen ollessa hallituksessa eduskuntaryhmän puheenjohtajan rooli on vieläkin isompi kuin oppositiossa. Ryhmänjohtajan tehtävänä on tuoda eduskunnan salissa esiin puolueen linjan ja tavoitteet, koska ministerit keskittyvät eduskunnassa lähinnä oman hallinnonalansa asioihin", helsinkiläinen Arhinmäki sanoo tiedotteessa.

Ryhmä tarvitsi uuden puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen tultua valituksi sosiaali- ja terveysministeriksi.

Kokoomuksen kansanedustaja, entinen sisäministeri Kai Mykkänen kertoo Verkkouutisille olevansa kiinnostunut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsee tiistaina uuden ryhmäjohdon. Ryhmän puheenjohtajana toiminut Kalle Jokinen ilmoitti tällä viikolla luopuvansa tehtävästä.

Verkkouutisten mukaan Mykkänen näkee ryhmäjohtajan tehtävän ”yhteenkokoamishaasteena”.

"Orkesteri soi eri sävelsuunnissa erilaisilla soittimilla. Se on rikkaus ja miten ryhmänjohtaja pystyy sitä yhteenvetämään. Se on mielenkiintoinen johtamishaaste", Mykkänen sanoo Verkkouutisille.

Verkkouutisten useilta kokoomuslähteiltä saamien tietojen mukaan Mykkänen on kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ehdokas ryhmäjohtajaksi. Puheenjohtajuudesta ei lehden mukaan ole tulossa äänestystä.