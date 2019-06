Komission esitys: Irlannille 50 miljoonaa euroa brexit-uhan takia – naudanlihan hinta reippaassa laskussa

Jaana Kankaanpää

Irlannin tuottajajärjestö muistuttaa, että kaiken tuen pitää päätyä tiloille.

Euroopan komissio on antamassa Irlannille 50 miljoonan euron kriisipaketin brexit-uhan aiheuttamien vaikutusten takia. Toiset 50 miljoonaa euroa maan olisi mahdollista saada Irlannin hallituksen kassasta.

Irlanti vie 40 prosenttia maataloustuotteistaan ja puolet naudanlihastaan Britanniaan. Ruokaviennin arvo naapuriin on yhteensä noin viisi miljardia euroa. Pelko Britannian EU-erosta on saanut naudanlihan hinnat laskuun Irlannissa, mikä on aiheuttanut tappioita maan tuottajille.

Rahat ovat peräisin Euroopan komission markkinahäiriöiden vahinkojen korvaamiseen varatuista varoista. Mahdollisuus tuen hakemiseen on ollut kaikilla jäsenmailla, mutta toistaiseksi vain Irlanti on kertonut saaneensa rahallista vetoapua toistaiseksi toteutumattoman brexitin aiheuttamiin häiriöihin. EU:n maatalouskomissaari, irlantilainen Phil Hogan, on nähnyt vaivaa maansa naudanlihasektorin turvaamiseksi.

Irlannin tuottajajärjestön edustajat ovat tyytymättömiä komission ehdotukseen. Irlannin tuottajajärjestön Ifan alkuperäinen tavoite oli saada komissiolta jokaisesta viiden sentin muutoksesta lihakilon hinnassa 20 euron kompensaatio teu­rastettua eläintä kohti. Tämä olisi tehnyt yli miljardi euroa korvauksia maan naudanlihantuottajille, he arvioivat aiemmin.

Komission vaatimuksena on, että rahoja voidaan myöntää vain tiettyihin toimenpiteisiin. Sellaisia ovat muun muassa satsaukset entistä monipuolisempiin markkinoihin, laadun kehittämiseen tai ympäristötoimiin.

Irlannin onkin esitettävä komissiolle heinäkuun loppuun mennessä kriisipaketin myöntämisperusteet ja toimenpiteet, joihin 50 miljoonaa halutaan käyttää. Komission tulee suorittaa maksut ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä eivätkä ne saisi aiheuttaa kilpailun vääristymistä, komissio muistuttaa.

Ifan mukaan ehdotelma pitää sisällään liikaa ehdollisuutta. Järjestön pelkona on, että rahat eivät päädy lopulta tuottajille.

”Tämän rahaston jokaisen sentin on siirryttävä suoraan maatiloille, eikä missään tapauksessa muualle", tuottajajärjestön puheenjohtaja Joe Healy vastaa.

Päätös täytyy hyväksyä vielä EU:n jäsenmaiden keskuudessa.