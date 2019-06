SDP valitsi valtiosihteereitä ja Rinne erityisavustajia – Pilvi Torstista on tulossa työministeri Harakan valtiosihteeri

LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Helsinkiläinen Pilvi Torsti (sd.) toimi viime vaalikaudella kansanedustajana, mutta jäi varasijalle kevään eduskuntavaaleissa.

Pääministeripuolue SDP esittää neljää uutta valtiosihteeriä. Entinen kansanedustaja Pilvi Torsti on nousemassa työministeri Timo Harakan valtiosihteeriksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun valtiosihteeriksi on tulossa Eila Mäkipää. Mäkipää on työskennellyt valiokuntaneuvoksena eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin valtiosihteeriksi esitetään Mikko Koskista. Hän on toiminut SDP:n poliittisen valmistelun päällikkönä.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron valtiosihteeriksi on tulossa eduskuntaryhmän lainopillinen asiantuntija Valtteri Aaltonen.

Valtioneuvosto nimittää uudet valtiosihteerit myöhemmin.

Pääministeri Antti Rinteen valtiosihteeriksi on jo aiemmin nimitetty Raimo Luoma.

Rinne on kutsunut erityisavustajikseen Matti Hirvolan, Pilvi-Elina Kupiaksen, Tuulia Pitkäsen, Dimitri Qvintuksen, Joonas Rahkolan ja Lauri Voionmaan. Lisäksi pääministeri on kutsunut EU-asioiden alivaltiosihteerikseen Jari Luodon.

Hirvola on pääministerin poliittinen erityisavustaja, ja hän toimii myös SDP:n hallitusryhmän sihteerinä. Kupias toimii pääministerin EU-asioiden erityisavustajana. Pitkänen pääministerin eduskunta-asioiden erityisavustajana. Qvintus vastaa pääministerin mediasuhteista. Rahkola on talouspoliittinen erityisavustaja. Voionmaa on pääministerin kansainvälisten asioiden erityisavustaja.

Luoto avustaa pääministeriä EU-asioissa EU-asioiden alivaltiosihteerinä.

Luoto on toiminut aikaisemmin muun muassa valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikkönä ja apulaispäällikkönä, pääministerin EU-asioiden neuvonantajana, Itämeri-suurlähettiläänä ja ulkoministerin erityisavustajana sekä suurlähettiläänä Brasiliassa ja Sveitsissä. Viimeksi hän on toiminut Yhdysvaltain ja Venäjän johtaman ydinterrorismin vastaisen verkoston kansainvälisenä koordinaattorina.

Edit. 13.6.2019 klo 12.51 lisätty tiedot Rinteen erityisavustajista.