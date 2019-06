Vihreissä alkoi Ohisalon aika – puoluesihteeriksi Veli Liikanen

LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Pekka Haavisto (takana) luovuttaa lauantaina vetovastuun vihreistä Maria Ohisalolle (kesk.) Vasemmalla kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi on virallisesti nimitetty puolueen varapuheenjohtaja ja nykyinen sisäministeri Maria Ohisalo. Valinta on ollut selvä jo toukokuusta, sillä muita halukkaita ei kisaan ilmoittautunut.

Vihreiden puoluesihteeriksi on valittu puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikanen. Nuorisotutkija Liikanen on myös Mikkelin valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunki­ympäristö­lautakunnan puheenjohtaja sekä maakunta­hallituksen jäsen.

Uusi puheenjohtaja aloitti linjapuheensa näyttämällä yleisölle käsillään sydänmerkkiä.

"Meillä on takana neljät voitokkaat vaalit ja olemme suurempia kuin koskaan aikaisemmin", hän totesi niin puolueväkeä kuin väistyvää johtoa kiitellen.

Linjapuheessaan Ohisalo painotti ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjuntaa politiikan tärkeimpinä tehtävinä.

"Vihreät on puhunut ilmastonmuutoksesta vuosikymmeniä. Nyt tunnelin päässä näkyy lopulta valoa. Olemme mukana hallituksessa, jonka hallitusohjelma tekee ilmastopolitiikan historiaa. Ensimmäistä kertaa koskaan hallitusohjelmaan on kirjattu määräaika sille, että Suomi on hiilineutraali: tämä tapahtuu vuoteen 2035 mennessä", Ohisalo sanoi.

Ohisalo lupaa vihreiden poliittisen ohjelman säilyttävän merkityksensä hallitusohjelman rinnalla.

Ohisalon mukaan vihreille yksi suuri pettymys hallitusohjelman sisällössä on se, että vaikka luonnonsuojeluun saatiin lisärahaa, tuotantoeläimet jäivät vaille vihreiden toivomaa huomiota. Vihreiden tavoitteena on esimerkiksi luopua turkistarhauksesta siirtymäajalla.

Tänä viikonloppuna pidettävässä kokouksessa valitaan vielä muun muassa kolme varapuheenjohtajaa ja puoluesihteeri.

Varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla Fatim Diarra, Riikka Karppinen, Veli Liikanen, Jaakko Mustakallio, Iiris Suomela, Helena Särkijärvi ja Petri Viglione. Puoluesihteerin paikkaa tavoittelevat Elena Gorschow, Veli Liikanen, Joonas Niemi, Kirsi Syväri ja Marjo Tapaninen.

Nyt varapuheenjohtajana toimiva Liikanen on ilmoittanut, että hän on käytettävissä varapuheenjohtajaksi edelleen, jos häntä ei valita puoluesihteeriksi.

Aiemmin tässä kuussa eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Emma Kari, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Saara Hyrkkö ja toiseksi Jenni Pitko.

Ohisalo tuurasi viime vuonna vihreiden ex-puheenjohtajaa Touko Aaltoa tämän sairausloman aikana. Aallon luovuttua tehtävästä vihreiden johtoon nousi nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto, joka koko ajan sanoi väistyvänsä paikalta Porin puoluekokouksessa.

Haavisto sanoi Porissa, että puolueillakin voi olla suden hetki. Vihreillä se oli hänen mielestään viime kesän lopulla ja syksyllä.

"Pimeälläkin polulla on vain pantava töppöstä toisen eteen. Silloinkin, kun edes mielikuvituksessaan ei pysty haaveilemaan auringonpaisteesta", Haavisto runoili puheessaan puoluekokouksessa.

Töppöstä on pantu toisen eteen, sillä Haavisto muistutti puolueella olevan takanaan vaalivoittojen kevät. Sekä eduskuntavaalit että EU-parlamenttivaalit menivät vihreiltä voittoisasti.

Haavisto toivoi, että Porin puhe tulee olemaan hänen viimeinen puheensa puolueen puheenjohtajana.

"Tosin taisin sanoa samat sanat jo 24 vuotta sitten, kun edellisen kerran olin luovuttamassa puheenjohtajan nuijaa eteenpäin. Oli vuosi 1995, Suomi oli juuri voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden ja vihreät oli hallituspuolue. Kuulostaako tutulta?" Haavisto muistutteli.

Nykyistä hallitusohjelmaa Haavisto kuvaili "kaikkien aikojen vihreimmäksi" ja vihreiden hallitusneuvottelijoita "ehdottomasti sitkeimmiksi".

"Muiden puolueiden edustajilta kuulin, että he näkevät vieläkin painajaisia liikenneryhmän neuvottelijasta ja hänen vakiokommentistaan: Ei käy."

Puoluesihteerin paikalta väistynyt Lasse Miettinen muisteli vihreiden kasvanutta kannatusta viime vuosien vaaleissa. Hän huomautti, ettei Suomessa enää ole kolmea suurta puoluetta, jotka keskenään kilpailevat yli 20 prosentin kannatuksesta.

"Politiikan mannerlaatat ovat siirtyneet", hän kuvaili puheessaan. Miettinen toimi puoluesihteerinä kuusi vuotta.

Myös vihreiden entinen puheenjohtaja ja keväällä europarlamenttiin valittu Ville Niinistö riemuitsi Haaviston tavoin viime kevään vihreydestä.

"Me taidettiin voittaa kahdet vaalit tänä keväänä", hän totesi kiiteltyään ensin vuolaasti väistyvää puoluesihteeriä Miettistä.

Niinistö totesi vihreän aallon nousseen ympäri Euroopan. Hänen mukaansa vihreät aikovat EU-vaalivoitollaan muun muassa puuttua veronkiertoon, vahvistaa perusturvaa, luoda reiluja pelisääntöjä kaupalle sekä puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

