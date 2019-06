Puolustusministeri Antti Kaikkonen tavoittelee keskustan puheenjohtajuutta

Sanne Katainen

Antti Kaikkonen ilmoitti aikeistaan tiistaina iltapäivällä.

"Kevättalven mittaan on kannustettu mukaan keskustan puoluejohtajakisaan. Päätöstä on haudottu ja kun se on kypsä, voin sen teille kertoa. Olen mukana vahvalla motivaatiolla. Tavoitteena on palauttaa keskustan itseluottamus ja pitkällä tähtäimellä menestyminen vaaleissa", linjaa keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Keskustan Helsingin puoluetoimiston ulkopuolella sijaitsevassa Apollonpuistikossa parasta aikaa tiedotustilaisuutta pitävä Kaikkonen on ensimmäinen kisaan ilmoittautunut ehdokas.