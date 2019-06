EU-johtajat yrittävät päästä sopuun huippuviroista Brysselissä – sitä ennen pöydällä ilmastotavoitteet

Lehtikuva / AFP

EU:n huippuviroista sopiminen on mutkikas tehtävä.

Tiedonmuruset ovat olleet vähissä, kun EU-johtajat ovat valmistautuneet neuvotteluihin EU:n huippuviroista. EU-johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen tarkoituksenaan päättää keskeisistä nimityksistä.

Suomesta Brysseliin matkustaa nyt ensimmäistä kertaa pääministerinä Antti Rinne (sd.). Rinne osallistuu ennen kokousta Euroopan sosiaalidemokraattien kokoukseen ja tapaa iltapäivällä muiden Pohjoismaiden ja Baltian johtajat.

Seuraajaa haetaan EU-komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille, huippukokouksia johtavalle Donald Tuskille, ulkosuhteista vastaavalle Federica Mogherinille ja EKP:n pääjohtajalle Mario Draghille. Parlamentin puolella poliittiset ryhmät vääntävät kättä puhemies Antonio Tajanin seuraajasta.

Monen asian pitää paketissa loksahtaa kohdalleen. Tasainen sukupuolijako, maantieteellinen tasapaino ja poliittiset voimasuhteet pitää ottaa huomioon, jotta paketille löytyy – mielellään yksimielinen – tuki EU-huippukokouksesta. Sääntöjen mukaan päätöksen ei silti tarvitse olla yksimielinen.

Tehtävä on niin vaikea, että on mahdollista, ettei valmista saada vielä tässä kokouksessa.

EU-lähteen mukaan johtajat ovat pitäneet kokouksen alla yhteyttä hengästyttävällä tahdilla.

Ennen kuin EU-johtajat sulkeutuvat nimitysillalliselle, nostetaan pöydälle vuoden 2050 ilmastotavoitteet. Ennakkotietojen mukaan maat ovat sitoutumassa kokouksen loppupäätelmissä hiilineutraaliuteen, mutta ilman mainintaa siitä, koska tasapainoon päästään.

Kevään huippukokous oli vielä hyvin jakautunut tavoitteen suhteen. Nyt EU-lähteen mukaan tunnelma on muuttumassa. 2050-tavoitteen takana on ylivoimainen enemmistö jäsenmaista, mutta tarvittavaa yksimielisyyttä ei ole vieläkään. Hiilivaltainen Puola on ollut tavoitteen kovimpia vastustajia.

EU-maat ovat valmistelleet myös strategiapaperia nyt alkavalle viisivuotiskaudelle.

Vuonna 2014, kun paperia kirjoitettiin edellisen kerran, EU oli vielä talouskriisin keskellä ja puhuttiin Kreikan mahdollisuuksista jatkaa euroalueessa.

Tällä kertaa paperissa painotetaan kansalaisten turvallisuutta, rajojen hallintaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ulkopoliittisesta tilanteesta todetaan, että EU puolustaa sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä.

Samaan aikaan parlamentissa neljä suurinta poliittista ryhmää ovat käyneet omia neuvotteluitaan. Suomalaisista ohjelmaa ovat olleet eri työryhmissä valmistelemassa RKP:n Nils Torvalds, SDP:n Miapetra Kumpula-Natri ja vihreiden Heidi Hautala.

"Hallitusohjelmaa" on siis kirjoitettu jäsenmaiden kesken ja parlamentissa, ja niiden pohjalta komission tuleva puheenjohtaja työstää komission työohjelmaa.