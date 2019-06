Jari Leppä valitsi erityisavustajansa: Teppo Säkkinen, Satu Haapaniemi ja Annukka Kimmo maa- ja metsätalousministerin esikuntaan

Johannes Tervo

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on kutsunut erityisavustajikseen Teppo Säkkisen, Satu Haapaniemen ja Annukka Kimmon.

Säkkisen vastuulla ovat luonnonvarat ja Haapaniemen vastuulla maatalouteen sekä ruokaan liittyvät kysymykset. Kimmo taas vastaa ministerin suhteista eduskuntaan ja sidosryhmiin sekä lehdistöasioista.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Säkkinen on kotoisin Rovaniemeltä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa kehitysyhteistyöjärjestöissä, eduskunta-avustajana ja toimittajana. Lisäksi hän on toiminut Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Keskustanuorten puheenjohtajana. Säkkinen toimi erityisavustajana jo edellisellä vaalikaudella.

Kokkolasta kotoisin oleva Haapaniemi on valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan valtio-oppi. Hän on toiminut aikaisemmin eduskunta-avustajana. Haapaniemi on toiminut myös ministeri Lepän erityisavustajan virkavapaan sijaisena edellisen hallituksen toimikaudella.

Annukka Kimmo siirtyy ministeri Lepän erityisavustajaksi eduskunta-avustajan tehtävästä. Lappeenrantalaisella Kimmolla on ministeriön mukaan pitkä työkokemus eduskunnasta ja järjestötyöstä sekä erilaisista metsäalan luottamustehtävistä. Koulutukseltaan hän on tradenomi ja tiedottaja.