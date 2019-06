Keskustan Lintilä: "Pyyntöjä puheenjohtajaehdokkuudesta ei voi ohittaa olankohautuksella"

Hanna Linnove

Mika Lintilä tiedottaa myöhemmin päätöksestään lähteä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta.

Valtionvarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo olevansa tyytyväinen elinkeinoministeri Katri Kulmunin ilmoituksesta lähteä keskustan puheenjohtajakisaan mukaan: "Nyt siellä on kaksi selkeää ykkösketjun nimeä eli kisa tulee varmasti".

"Omalta osaltani en ole vielä tehnyt lopullista päätöstä kisaan lähtemisestä", Lintilä kertoo.

Kulmuni kertoi keskiviikkoaamun tiedotustilaisuudessa, että haluaa vallan ja vastuun kulkevan käsi kädessä. Tällä hän viittasi siihen, että puolueen puheenjohtajan tulisi toimia myös valtiovarainministerinä.

Lintilää keskusteluissa mietityttää se, että kisaa käydään salkuista eikä keskustan puheenjohtajuudesta.

"Spekulaatioissa pitäisi muistaa, että puolueen kannatus on 12 prosenttia ja salkkuja on tulevaisuudessa hyvin vähän jaettavaksi, jos kannatus on tätä luokkaa", Lintilä muistuttaa. Hänen mukaansa puheenjohtajan ensimmäinen tavoite pitää olla puolueen kannatuksen nostaminen, oli henkilö sitten kuka hyvänsä.

Lintilä kertoo, että pyyntöjä ja kyselyitä puheenjohtajaehdokkuudesta on tullut paljon ja tunnustaa, että niitä ei voi pelkällä olankohautuksella ohittaa.

"Jokainen joutuu miettimään omalla kohdallaan, pystyykö nykyisen tehtävän ohella hoitamaan myös puheenjohtajan tehtäviä", Lintilä sanoo mietteliäänä.

Ministeri jää vielä pohtimaan omaa osallistumistaan puheenjohtajakisaan ja lupaa tiedottaa asiasta myöhemmin.

