Epäkorrekteiksi itseään mainostavat perussuomalaisnuoret vetää jyrkän kansallista linjaa

PS-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen on valmis oikeuteen opetusministeriötä vastaan, jonka hän katsoo olevan "härskin punavihreällä linjalla".

Lari Lievonen

Asseri Kinnunen käy pari kertaa kuukaudessa vanhempiensa kotona Joensuun Hammaslahdessa, jossa ulkoilee Alaska-koiran kanssa. Venäjää Kinnunen pitää niin pahana uhkana, ettei esimerkiksi Jäämeri-rataa pitäisi vetää läheltä Venäjän rajaa vaan länsirajalle.

Perussuomalaisten nuorten linja on jyrkän kansallismielinen, maahanmuutto- ja EU-vastainen. "Perussuomalaiset nuoret haluaa erota EU:sta, eurosta sekä Schengen-alueesta. Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen maahanmuutto tulee lopettaa kokonaan ja rajoittaa reippaasti työperäistä muuttoa", puheenjohtaja Asseri Kinnunen luettelee.

PS-nuoret lisäisi rajojen valvontaa ja panisi puolustuksen kuntoon Venäjän-uhkaa vastaan. "Hävittäjiä pitää hankkia vähintään 64 kappaletta tai jopa 96."

Joensuun Hammaslahdesta omakotitalosta, lähes maaseudulta kotoisin oleva 20-vuotias Kinnunen kiinnostui lukiossa historiasta ja politiikasta ja liittyi pian perussuomalaisiin.

Puolueen tilanne on hänen mielestään hyvä. "Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on erittäin vakuuttava ja johtanut puolueen Suomen suurimmaksi."

Kinnunen on edennyt politiikassa nopeasti. Hänet valittiin pari vuotta sitten Joensuun valtuustoon, viime syksynä perussuomalaisten nuorten puheenjohtajaksi ja hän sai kevään europarlamenttivaaleissa yli 2 900 ääntä. Hän jatkaa myös taloustieteiden opiskelua.

Perussuomalaisten nuorten linja on moniin asioihin jyrkempi kuin emopuolueen. Nuorten varapuheenjohtajan julkaisema maahanmuuttovastainen tviitti ja muut vastaavat linjaukset johtivat siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö hiljattain epäsi järjestölle myönnetyn 115 000 euron tuen ja määräsi PS-nuoret maksamaan takaisin jo myönnetyn 57 000 euron osuuden.

Kinnusen mielestä kyseessä on "härski ja perusteeton ajojahti". Tviitti ei hänen mukaansa ollut järjestön kannanotto.

Tukirahoien poistamisesta järjestö aikoo tehdä oikaisupyynnön ja on valmis oikeuteen asti ministeriötä vastaan.

"Ministeriön virkamiesten taustoja on tutkittu ja se on hyvin punavihreä", Kinnunen sanoo.

Vaikka nuoret kehuvat Halla-ahoa, toisin päin tilanne ei ole yhtä suopea. Vaikka Halla-aho on pitänyt ministeriön tukipäätöstä vääränä, hän kirjoittaa: "Se ei tietenkään muuta sitä seikkaa, että eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan... Siksi toistan aiemman toiveen, että PS-nuorten jäsenistö reagoisi järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat."

Käytännössä Halla-aho tarkoittaa, että "öyhöporukka" pitäisi erottaa nuorisojärjestöstä.

Kinnunen kuitenkin kehuu nuorten varapuheenjohtajaa pääosin hyvin tehdystä vaalityöstä ja huomauttaa, että jäseniä PS-nuoriin on tullut kevään aikana "hurjasti", ainakin satoja.

Punavihreys on PS-nuorille myrkkyä eikä nykyinen hallituksen ohjelma kirvoita kehuja Kinnuselta.

"Kaikenlaista kivaa luvataan kansalle ja menoja lisätään, mutta rahoitus perustuu siihen, että työllisyys nousisi kuin itsestään."

Kinnunen moittii hallituksen kehitysyhteistyö- ja EU-myönteisyyttä ja maahanmuuttajapolitiikkaa.

Koulutuksessa pitäisi kiinnittää huomiota syrjäytymisen estämiseen. Kinnunen ei ota pidennettyyn oppivelvollisuuteen kantaa, mutta ammatillisen koulutuksen lähiopetusta tulisi lisätä. "Nyt kouluista valmistuu nuoria, jotka eivät osaa hommiaan etäisen ja teoreettisen opetuksen takia."

Opetusministeriön, punavihreiden ja EU:n lisäksi ainakin Venäjä kuuluu asioihin, joita vastaan Kinnunen taistelee.

Ilmastonmuutoksesta pitää Kinnusen mielestä Suomen tehdä oma osansa, mutta ei muiden osaa.

"Energiamuodoista ehdottomasti järkevin on ydinvoima ja uraani siihen tulee tuottaa Suomessa", hän toteaa.

"Vahvaa maataloutta Suomi tarvitsee jo huoltovarmuuden takia ja tuesta pitää päättää kotimaassa", Kinnunen sanoo.

Metsäteollisuutta tai hakkuita ei pidä rajoittaa. "Kaikki sellu- ja paperitehtaat tulee perustaa tänne, mitä markkinat sallivat. Metsäteollisuus on Suomen ehdoton selkäranka ja metsä kasvaa joka tapauksessa enemmän kuin sitä käytetään."

"Teollisuus täytyy pitää kotimaassa, tehtaat toimivat puhtaammin täällä kuin vaikka Kiinassa."

Yksityisautoilua ei Suomessa pidä Kinnusen mielestä rajoittaa ja dieselin käyttö on raskaassa liikenteessä välttämätöntä.

"Jos sotatilanteessa Venäjä sulkee Itämeren, on tärkeää, että meillä on vaihtoehtoinen kuljetusreitti. Siksi Jäämeren rata on rakennettava."

Asseri Kinnunen haluaisi erota EU:sta, jalkaväkimiinat takaisin sekä remilitarisoisi eli toisi sotilaallisen varustelun piiriin Ahvenanmaan.