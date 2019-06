Jussi Halla-aho saa seurakseen uusia kasvoja – Huhtasaaren ja Hakkaraisen lähtö Brysseliin aiheuttaa muutoksia perussuomalaisten johdossa

Perussuomalaiset vaihtavat viikonlopun puoluekokouksessa lähes koko puoluejohtonsa. Ainoastaan Jussi Halla-aho on taatusti puikoissa vielä ensi viikollakin.

Eduskunta

Perussuomalaiset valitsevat joko Leena Meren tai Riikka Purran ensimmäisen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren seuraajaksi.

Perussuomalaisten puoluekokous alkaa huomenna Tampereella. Puheenjohtajaksi vuonna 2017 valittu Jussi Halla-aho ilmoitti kesäkuun alussa hakevansa jatkokautta puolueen johdossa. Hänelle ei löytynyt haastajaa.

Se ei ole yllätys, sillä puolue saavutti kevään eduskuntavaaleissa hyvän tuloksen ja on jatkanut gallup-nousua vaalien jälkeenkin. Vaikka puolueelta jäi kolmas meppi saamatta, puolueväki on puheenjohtajaansa tyytyväinen.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren ja toisen varapuheenjohtajan tehtävästä eronneen Teuvo Hakkaraisen lähtö EU-parlamenttiin aiheuttaa kuitenkin muutoksia puolueen johdossa. Myös kolmannelle varapuheenjohtajalle Juho Eerolalle on tiedossa haastaja.

Huhtasaaren jättäessä tehtävänsä perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nousee joko Leena Meri tai Riikka Purra.

Meri on toiminut muun muassa eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajana ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän on istunut eduskunnassa vuoden 2015 vaaleista lähtien. Meri on Hyvinkään kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja.

Purra valittiin eduskuntaan tämän kevään vaaleissa. Tuore kansanedustaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja on työskennellyt aiemmin perussuomalaisten puoluetoimistolla poliittisena suunnittelijana. Purra on Kirkkonummen kunnanvaltuuston jäsen.

Toisena varapuheenjohtajana toiminut Teuvo Hakkarainen erosi tehtävästään omatoimisesti joulukuussa 2017. Eron syynä oli myöhemmin tuomioon johtanut pahoinpitely eduskunnan pikkujouluissa.

Tampereen puoluekokouksessa toisen varapuheenjohtajan tyhjäksi jäänyttä paikkaa tavoittelevat espoolainen Arja Juvonen, vantaalainen Mika Niikko, tamperelainen Sakari Puisto, salolainen Heikki Tamminen ja oululainen Sebastian Tynkkynen.

Kolmantena varapuheenjohtajan paikasta kisaa Juho Eerolan lisäksi Hollolasta kotoisin oleva Jari Ronkainen. Tampereella valitaan myös uusi puoluesihteeri. Tehtävään on 12 hakijaa.