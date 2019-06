Perussuomalaisten uusi puoluesihteeri on espoolainen filosofian maisteri ja ajatuspajan toiminnanjohtaja

Silja Viitala

Simo Grönroos jatkaa Riikka Slunga-Poutsalon työtä perussuomalaisten puoluesihteerinä. Slunga-Poutsalo luovutti vastavalitulle puoluesihteerille Helsingin puoluetoimiston avaimet.

Perussuomalaisten puoluekokous on valinnut uudeksi puoluesihteeriksi 36-vuotiaan Simo Grönroosin. Hän on Suomen Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu. Grönroos on myös Suomen Sisun ja Suomalaisuuden liiton jäsen.

Puoluesihteerin vaalissa annettiin 1053 hyväksyttyä ääntä. Grönroos voitti ja vastaehdokkaan Arto Luukkanen tiukassa vaalissa äänin 538–510. Luukkanen toimii Helsingin yliopistossa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtorina. Puoluesihteerin vaali ratkaistiin toisella kierroksella. Ensimmäisellä kierroksella ehdokkaita oli 12.

Simo Grönroos. valittiin kuusi vuotta puoluesihteerinä toimineen Riikka Slunga-Poutsalon tilalle. Ennen puoluesihteerivaalia esiintynyt Slunga-Poutsalo kiitti kokousedustajia kyyneliin päätyneessä puheessa.

"Aikuiseksi kasvanut puolueemme koki myös avioeron, eikä se ollut reilu sille toiselle puolelle", Slunga-Poutsalo sanoi viitaten kahden vuoden takaiseen sinisen tulevaisuuden eroon perussuomalaisista.

Jussi Halla-aho sanoi, että puoluekoneiston tulee tulevan puheenjohtajiston kaudella kehittää vastaamaan puolueen kokoa. Grönroos sanoo, että ensimmäinen askel tässä on puolueen oman median kehittäminen.

"Media on perussuomalaisten agendalle vihamielinen. Meidän on kehitettävä sen takia omaa mediaamme."