Ministeri Timo Harakka: Hallitus yrittää löytää ratkaisuja työvoimapulaan

Harakka nostaa positiiviseksi ongelma-alueeksi Länsi-Suomen, missä on jo pitkään ollut pulaa työvoimasta.

Timo Harakan mukaan nyt täytyy puhaltaa tuulta purjeisiin itse, kun maailman talouskasvun tuulet eivät enää puhalla.

Timo Harakka kiittää Länsi-Suomen suurenmoista talouskehitystä ja lupaa, että työvoimahaasteisiin on tarkoitus vastata. Työvoimapulasta on uutisoitu myös matkailualalla ja teollisuudessa, mutta Harakka mainitsee muitakin aloja.

"On varauduttava myös Kemin investointiin ja siihen ketjuun, joka tuottaa Kemiin raaka-ainetta. Myös väyläinvestoinnit edellyttävät, että työväkeä on saatavilla", Harakka listaa.

"Lisäksi meillä on 70 000 hoitoalalle kouluttautunutta, mutta sieltä syystä tai toisesta pois jäänyttä, jotka olisi saatava houkuteltua sinne takaisin."

Vaikka joillain alueilla ja aloilla on työvoimapulaa, niin suurempi ongelma on työttömyyden kasvu. Harakan mukaan uusi hallitusohjelma pohjautuu sille oletukselle, että talous ei kasva siihen malliin kuin aiemmin ja että työttömyyden lasku on historiaa.

"Työllisyyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, kun talouskasvu ei enää automaattisesti ole auttamassa", Harakka lausuu.

Työministerin mukaan hallitusohjelmassa on pitkä lista työllisyystoimia ja budjettiin on varattu niihin rahaa. Esimerkkeinä hän mainitsee työllisyyskoulutuksen, palkkatuen ja työvoimapalveluiden kehittämisen. Myös lainsäädäntöä on tarkoitus kehittää niin, että työllistäminen olisi nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa yrityksille ja järjestöille.

"Mutta on huolestuttava tilanne, kun alkaneita työttömyyksiä on nyt enemmän kuin päättyneitä."

