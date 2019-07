HS-gallup: Perussuomalaiset nousi selvästi suurimmaksi puolueeksi 19,2 prosentin kannatuksella

Gallupin perusteella toiseksi suosituin puolue on SDP. Sen kannatus on 17,5 prosenttia. Kokoomuksen kannatus on 17,3 prosenttia.