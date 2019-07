Ministeri Leppä toivoo normaalia kasvukautta – "Konekenttä kiinnostaa aina"

Maatalousministerin harkintalistalla on etuniittomurskain. Oman tilan kylvöt menivät hyvin.

Kari Salonen

Lepän tilalla Pertunmaalla kasvukausi on lähtenyt hyvin käyntiin.

Okra-näyttelyn konekentän myyjien kannattaa olla tarkkana, sillä itse maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) aikoo katsastaa tarjonnan. Esimerkiksi etu­niittomurskain kiinnostaa juuri nyt.

Leppä kuitenkin kertoo olevansa maltillinen ostaja.

”Katsotaan nyt, mitä siellä on. Meillä on niin paljon urakointia ja toimenpiteitä on ulkoistettu, että aika vähän koneita tarvitaan”, Leppä sanoo. Hän kuitenkin kuittaa, että aina sitä jotakin tarvitaan.

”Konekenttä kiinnostaa aina ja siellä käydään”, hän sanoo MT:n Okra-haastattelussa.

Vierailupäivää Okrassa Leppä ei vielä tiedä. Hän ei tiedä myöskään, mihin tapahtumiin aikoo osallistua. Pyydetty on moneen. Sen hän vakuuttaa, että tulee vierailemaan näyttelyssä.

Epävarmuus liittyi ministe­rin pestin jatkoon. Se varmistui kesäkuun alussa.

”Täytyy nyt käydä läpi, mihin pystyn osallistumaan.”

Näyttelyvieraille ministerin ensimmäinen terveinen on toive normaalista kasvukaudesta.

”Päällimmäinen toive on kahta edellistä vuotta normaalimpi kasvukausi, vaikka se ei olekaan omissa käsissä. Nythän tilanne näyttää hyvältä”, Leppä sanoo.

Lepän toinen toive liittyy hallitusohjelmaan. Viime viikolla julkaistu hallitusohjelma on maataloudelle myönteinen. Lisärahaa tulee 418 miljoonaa euroa. Sillä rahoitetaan uusien toimien lisäksi nykyisissä ohjelmissa olevia aukkoja. Esimerkiksi uusia luomusopimuksia voi pian taas tehdä.

”Talous ja työllisyys ovat aivan toisessa asennossa kuin edellisissä hallitusneuvotte­luissa, ja se mahdollisti liikkumavaran paremmin”, Leppä kertoo ohjelman taustasta.

Lepän oman tilan kylvöt menivät hyvin.

Ensimmäinen säilörehuerä oli kesäkuun ensimmäisellä viikolla valmis.

”Juuri soittelin orkesteria kasaan, tässä matkalla kun olen. Tänään alkaa säilörehun niitto, ja lauantaina se korjataan”, Leppä kertoi kesä­kuun ensimmäisellä viikolla tehdyssä haastattelussa.

Kasvukauden alku lupaa Suomeen parasta satoa viiteen vuoteen, MT:n kasvu­tilannekatsaus kertoi 11. kesäkuuta.

Lepän tilalla sää sattui kylvöjen aikaan kohdalleen.

”Juuri kun saatiin kylvöt tehtyä, välittömästi alkoivat kaksi viikkoa kestäneet sateet. Kylvö oli erittäin hyvin onnistunut, ja hyvin on lähtenyt kasvukausi liikkeelle.”

Lepällä on Pertunmaalla suvun maitotila, jossa on noin 70 lehmää.

