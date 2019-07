EU-parlamentin puhemieheksi valittiin italialaismeppi Sassolin

Marc DOSSMANN / EU

David-Maria Sassoli.

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona puhemiehekseen sosiaalidemokraattien S&D- ryhmään kuuluvan italialaisen mepin David-Maria Sassolin. Valinta tehtiin toisella äänestyskierroksella Strasbourgissa uuden parlamentin ensimmäisessä kokoontumisessa.

Sassoli valittiin puhemieheksi 2,5 vuodeksi. Parlamentti äänestää seuraavasta 2,5 vuoden kaudesta myöhemmin. Parlamentin aiempi puhemies oli myös italialainen, EPP-ryhmään kuuluva Antonio Tajani.

Seuraavaksi parlamentissa valitaan varapuhemiehet eli varapuheenjohtajat. Vihreiden ehdokas varapuheenjohtajaksi on suomalainen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Hautalalla on aiempaa kokemusta varapuheenjohtajan tehtävistä viime vaalikaudelta.

Yhdeksäs vaaleilla valittu Euroopan parlamentti aloitti työnsä tiistaina. Euroopan parlamentti äänestää kahden viikon päästä komission puheenjohtajan nimityksestä.

Meppejä on 190 kansallisesta poliittisesta puolueesta ja 28 maasta. Heistä 60 prosenttia on miehiä ja 40 prosenttia naisia. Yli puolet heistä on uusia.

Uudessa parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää eli yksi ryhmä vähemmän kuin viime kaudella. Mepit, jotka eivät kuulu poliittiseen ryhmään, ovat sitoutumattomia jäseniä.