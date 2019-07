Kokoomuksen kansanedustaja haluaa suojella saimaannorppaa myös heinäkuussa: ”Kuuttien henki ei voi olla kiinni muutamista äänekkäistä vastustajista"

Kansanedustaja korostaa, että vain osa saimaannorpan kalanpyydyskuolemista tulee julkisuuteen. Ylen mukaan hukkuneita kuutteja on löytynyt jo neljä.

Uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset astuivat voimaan pari vuotta sitten.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén haluaa saimaannorpan suojelemiseksi nykyistä tiukempia kalastusrajoituksia. Hän vaatii, että verkkokalastuskielto ulotetaan heinäkuun loppuun saakka.

”Kielto on nykyisin riittämätön, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle. Viimeisen kanta-arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä, joten saimaannorpan sukupuuton uhka ei ole väistynyt", kansanedustaja toteaa.

Uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset astuivat voimaan pari vuotta sitten. Hyväksytty norppa-asetus jätettiin kokoomuksen vaatimuksesta erityistarkkailuun, joten hallitus on velvoitettu seuraamaan pyydyskuolemia.

Sirén huomauttaa, että kuuttien kuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole juurikaan vähentynyt. Hän korostaa, että lisäksi vain osa saimaannorpan kalanpyydyskuolemista tulee julkisuuteen. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto on arvioinut, että todellinen kuolleisuus on jopa kolme kertaa suurempi kuin havaitut tapaukset.

”Kuuttien henki ei voi olla kiinni muutamista äänekkäistä vastustajista. Kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskieltoa. Myös nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen on vaatinut aikoinaan kalastuskiellon laajentamista. Hallituksella on nyt näytön paikka, ottaako se luonnonsuojelun huomioon paperilla vai teoilla", kansanedustaja linjaa.

WWF kertoi keskiviikkona iltapäivällä, että kalaverkkoihin on Saimaalla kuollut jo kolme kuuttia.

Myös WWF vaatii heinäkuun loppuun saakka kestävää verkkokalastuskieltoa. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder korostaa ympäristöjärjestön tiedotteessa, että heinäkuun loppuun asti jatkuva verkkokalastuskielto lisäisi merkittävästi nuorten, kokemattomien kuuttien mahdollisuuksia selviytyä elossa kesän yli.

Hieman myöhemmin Yle kertoi, että jo neljäs kuutti on kuollut kalaverkkoon. Saimaannorppien tilannetta voit seurata Metsähallituksen verkkosivuilta.

