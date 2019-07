Ministeri Mikkonen aloitti MT:n kolumnistina tänään

Mikkosen puolison metsät on suojeltu, ja perheessä syödään myös lihaa.

Kari Salonen

Krista Mikkosen kolumneja voi lukea MT:stä noin kerran kuukaudessa.

Vihreiden kansanedustaja ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, 47, aloittaa MT:n kolumnistina tänään. Hän aikoo käsitellä kirjoituksissaan ministeriönsä aiheista asianäkökulmasta, mutta ei sulje pois mielipidepurkauksiakaan.

"Lehti on tuttu, koska se jaetaan kansanedustajille. Erityisen hyvin te seuraatte EU-asioita, Hesarin jälkeen eniten ja joskus enemmänkin", hän kiittelee.

Myös metsä-Suomi on biologin koulutuksen saaneelle Mikkoselle tuttu, sillä hän asuu Joensuussa ja on viettänyt kouluaikansa nykyiseen Kouvolaan kuuluvalla Korialla.

Mikkonen pääsi neljännellä yrittämällä eduskuntaan vuonna 2015. Toisen kauden kansanedustaja on ehtinyt johtaa vihreää eduskuntaryhmää ja pyrkiä puolueen puheenjohtajaksikin, mutta on silti suurelle yleisölle ehkä vieras.

Ministeriksi hän päätyi täpärästi: vihreiden puoluevaltuuston äänestyksessä Oras Tynkkynen hävisi Mikkoselle vain yhdellä äänellä, 28–29.

Mikkosella on kolme 15–19-vuotiasta lasta ja tuulivoimalla joensuulaista Honkavuoren panimoa pyörittävä puoliso Ville Vuorio. Vuoriolla on metsää, joka on suojeltu ysa-alueena.

Perhe syö myös lihaa, Mikkonen itse mieluiten kalaa, mutta myös riistaa ja luomulihaa.

Työhuoneeseensa hän aikoo valita valokuvataidetta, esimerkiksi Ola Kolehmaista ja Pekka Luukkolaa, kuvia rakennetusta ja luonnonympäristöstä.

Lue ensimmäinen kolumni täältä: Luonto- ja ilmastotoimet eivät jää hallitusohjelmasta kiinni