Elsi Katainen ja Petri Sarvamaa kiinni EU:n maatalousasioihin – Suomalaismepeille vahvat valiokuntapaikat EU-parlamentissa

Niklas Holmberg

EU-parlamentti aloitti tällä viikolla uuden istuntokautensa.

Europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk) ja Petri Sarvamaa (kok) valittiin Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntaan.

Kataisella on jo entuudestaan kokemusta valiokuntatyöstä.

"Maatalousvaliokunnassa päätetään Suomenkin ruuantuotannon tulevaisuudesta, kun yhteisen maatalouspolitiikan uudistus viimeistellään tulevien vuosien aikana. On todella tärkeää varmistaa se, että Suomen erityisolosuhteet tunnistetaan", Katainen kommentoi tiedotteessa.

Suomalaismepit jakaantuivat eniten ympäristö-, teollisuus- ja raha-asioita koskeviin valiokuntiin.

Nils Torvalds (r) jatkaa työtään ympäristövaliokunnassa. Hänen lisäkseen sinne pääsivät tuoreet mepit Teuvo Hakkarainen (ps) ja Silvia Modig (vas). Torvalds nappasi paikan myös budjettivaliokunnasta.

Teollisuusvaliokuntaan pääsi eniten suomalaisia: Miapetra Kumpula-Natri (sd), Henna Virkkunen (kok), Mauri Pekkarinen (kesk) ja Ville Niinistö (vihr).

Sirpa Pietikäinen (kok) ja Eero Heinäluoma (sd) päätyivät talous- ja raha-asioiden valiokuntaan. Pietikäinen osallistuu myös naisten ja sukupuolten tasa-arvovaliokuntaan.

Laura Huhtasaari (ps) valittiin perussopimusvaliokuntaan ja Heidi Hautala (vihr) ihmisoikeuksien ja kansainvälisen kaupan valiokuntiin. Sarvamaa osallistuu lisäksi talousarvion valvontavaliokuntaan.

Jokainen meppi on vaihdellen joko yhdessä tai kahdessa valiokunnassa.

Suurimmaksi valiokunnaksi nousi ympäristövaliokunta 76 paikalla. Pienin valiokunta on talousarvion valvontavaliokunta 30 jäsenellä. Maatalousvaliokunnassa on 48 jäsentä.

Euroopan parlamentti aloitti työnsä tiistaina. Se valitsi puhemiehekseen tänään keskiviikkona italialaisen sosiaalidemokraatin David Sassolin. Varapuheenjohtajaksi nousi vihreiden Heidi Hautala.

Parlamentin uudessa kokoonpanossa meppejä on 190 kansallisesta poliittisesta puolueesta ja 28 maasta. Heistä 60 prosenttia on miehiä ja 40 prosenttia naisia. Yli puolet heistä on uusia jäseniä.