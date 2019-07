Mika Lintilä MTV:llä: En pyri keskustan puheenjohtajaksi

Heikki Saukkomaa

Mika Lintilän mukaan kannatusta ja kyselyjä kisaan lähdöstä oli tullut runsaasti.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ei pyri keskustan puheenjohtajaksi. Lintilä kertoi suunnitelmistaan MTV:n Huomenta Suomessa.

Lintilä perusteli päätöstään "oikeastaan aika pragmaattisella syyllä": valtion ensi vuoden budjetin valmistelu on kiireisimmillään keskustan vaalikiertueen aikaan elokuussa.

"Mielestäni olisi ollut vähän väärä viesti kentällämme, että puheenjohtajakierros on menossa, mutta valtiovarainministeri ei nyt osallistu, koska hänellä on muita kiireitä. Ongelmamme on nimenomaan se, että kenttä kokee, että heitä on laiminlyöty", Lintilä totesi.

"Täytyy sanoa, että tietyllä tavalla olisi ollut momentumia, olisi ollut kiinnostusta, ehkä vähän nostettakin."

Ylen keskustavaikuttajille teettämässä kyselyssä Lintilää kannatti puheenjohtajaksi viisi prosenttia vastaajista. Puheenjohtajakisaan aiemmin ilmoittautuneita puolustusministeri Antti Kaikkosta sekä elinkeinoministeri Katri Kulmunia kannatti kumpaakin vajaa 30 prosenttia vastaajista.

Lintilän mielestä nyt ilmoittautuneilla ehdokkailla saadaan aikaan hyvä kisa puheenjohtajuudesta. Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa.