MTK:n Marttila vastaa Hemilän kritiikkiin: "Eihän kukaan pysty kirjoittamaan täyttä dynamiittia kymmeniä sivuja"

MT uutisoi aiemmin tänään entisen maa- ja metsätalousministerin Kalevi Hemilän (sit.) selvitysasiamies Reijo Karhisen raporttia kohtaan esittämästä kritiikistä.

Hemilä kommentoi raportin olevan "toiveiden tynnyrin pyöritystä ja täysin ympäripyöreää puhetta". Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi asiaa MT:lle. Hän puoltaa raportin tarpeellisuutta.

"Jos raportista nousee konkreettisia asioita hallitusohjelmaan, ei se voi olla täysin turha. Kyseessä on pitkä raportti, eihän kukaan pysty kirjoittamaan täyttä dynamiittia kymmeniä sivuja."

Marttilan mukaan ei ole totta, ettei raportti sisältäisi juuri mitään uutta. "Uutta raportissa oli se, että ruokamarkkinoiden liittyviä asioita, esimerkiksi kuluttajatiedon jakamista koko ketjuun nostettiin esiin. Nämä asiat mainitaan myös Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa", Marttila kommentoi.

Marttilan mielestä on toki hyvä, että Hemilä nosti esiin vanhoja asioita. "Pitää kysyä, miksi asioista, joista on puhuttu kymmeniä vuosia, ei ole saatu kuntoon. Uudelleennostot ovat tarpeellisia."

Hemilä totesi haastattelussaan, ettei tulevan elintarvikemarkkinavaltuutetun kannattaisi toimia välttämättä Seinäjoelta käsin. Tästä Marttila on samaa mieltä.

"Tiivistä yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tarvitaan. Siellä on voima valvoa, ettei määräävää markkina-asemaa käytetä hyväksi. Ongelmia on ollut siinä, että virastolla on ollut joko liian vähän resursseja tai halua puuttua ongelmakohtiin. Tässä uusi valtuutettu voi tuoda tarvittavan lisäyksen sekä tähän resurssipuoleen että tahtotilan nostatukseen", Marttila sanoo.

Vaikka Hemilä suhtautui elintarvikemarkkinavaltuutetun asettamiseen laihoin odotuksin, on Marttila tämän suhteen toiveikas.

"Tässä toteutuu pitkäaikainen tavoite. Toivon hänelle menestystä ja tarmoa, töitä varmasti riittää. Toimistoon ei kannata jäädä odottamaan, vaan kannattaa jalkautua erityyppisten alan toimijoiden pariin."

Marttila toivoo, että tuleva valtuutettu ottaisi huomioon etenkin pienet toimijat, esimerkiksi marja- ja vihannestuotannon puolelta. Marttilan mukaan he ovat usein tiukassa puristuksessa, mutteivät uskalla nostaa tätä julkisuuteen taloudellisten riskien vuoksi.

