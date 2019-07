Petteri Orpo: Pienet vesivoimalat purettava, Tornionjoen lohen merikalastusta rajoitettava

Markku Vuorikari

Vesivoimaloiden padot estävät vaelluskalojen nousun yläjuoksulle. Kuvassa Virtaalan voimalan pato Porvoonjoessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tunnustautuu MT:n kolumnissaan vaelluskalojen puolustajaksi.

Orpo muistuttaa edellisen hallituksen aikaansaannoksista.

"Vaelluskalakärkihankkeeseen panostetulla kahdeksalla miljoonalla eurolla saatiin yhteensä 20 miljoonan euron investoinnit luonnonkierron palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin. Mustionjoki, Lieksanjoki, Iijoki, Kemijoki, Kymijoki ja Oulujoki saivat kaikki osansa."

Oppositioasemasta huolimatta myös nykyhallitus saa Orpolta kiitosta.

"Kiitän myös Antti Rinteen hallitusta kalastuslinjauksista. Jo edellisellä kaudella aloitetun kunnianhimoisen kalapolitiikan linja jatkuu."

Orpo toivoo Rinteen vauhdittavan pienten vesivoimaloiden purkamista.

"Suomessa on valtava määrä nousuesteinä toimivia pieniä voimaloita, joilla ei ole sähköntuotannon kokonaisuuden kannalta merkitystä. Niiden purkaminen olisi tehokas keino kymmenien virtavesikilometrien vapauttamiseen. Muutoksen vauhdittamiseen tarvitaan varmasti sekä keppiä että porkkanaa."

Tämän lisäksi lohen merikalastusta pitäisi rajoittaa, Orpo vaatii.

"Tornionjoki on merkittävä kutujoki lohille, mutta sinne nousevien lohien määrä on viime aikoina vähentynyt. Pitäisi varmistaa, että joessa on tietty määrä, esimerkiksi 30 000–40 000 kutevaa kalaa ennen kuin merellä saisi kalastaa."

