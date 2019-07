Kysely: Puolet suomalaisista toivoo EU:lle tiiviimpää puolustusyhteistyötä – Natoa kannattaa neljännes

Markku Vuorikari

Ulkopoliittisen Instituutin Mika Aaltolan mukaan suomalaiset ovat tottuneet ajatukseen yhteisestä puolustuksesta, mutta hän ei usko Suomen liittyvään Natoon lähivuosina.

MT:n, Verkkouutisten ja HBL:n tilaamassa gallupissa 26 prosenttia suomalaista kertoo kannattavansa sotilasliitto Natoon liittymistä. Jos valtionjohto asettuisi Nato-jäsenyyden puolelle ja liittymisestä järjestettäisiin kansanäänestys, kannattaisi sitä 36 prosenttia vastaajista.

Natoon liittymistä vastustaa 51 prosenttia vastaajista. Vaikka valtionjohto asettuisi kannattamaan liittymistä, äänestäisi 43 prosenttia kansasta sitä vastaan.

Vahvin kannatus Natolla on kokoomuksen ja RKP:n kannattajien keskuudessa. Kokoomusta kannattavista 57 prosentin ja RKP:tä kannattavista 44 prosentin mielestä Suomen tulisi liittyä Natoon.

Kielteisimmin jäsenyyteen suhtautuvat vasemmistoliiton kannattajat, joista 11 prosenttia kannattaa ja 69 prosenttia vastustaa liittymistä.

Natoon liittymistä kannatetaan eniten pääkaupunkiseudulla ja vähiten maaseutumaisissa kunnissa. Kielteisimmin Natoon suhtaudutaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Vasemmisto–oikeisto-asteikolla oikealle itsensä sijoittavat, korkeatuloiset ja akateemisesti koulutetut suhtautuvat Natoon huomattavasti myönteisemmin kuin pelkän peruskoulun suorittaneet, vasemmistolaiseksi itsensä luokittelevat ja pienituloiset.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viime marraskuussa tekemässä selvityksessä Natoon liittymistä kannatti 20 prosenttia vastaajista.

Naton kannatus oli suomessa huipussaan vuonna 2014 Venäjän hyökättyä Krimin niemimaalle. Tämän jälkeen kannatus on vaihdellut 20 ja 30 prosentin välillä.

Ulkopoliittisen instituutin globaalin turvallisuuden tutkimusohjelman johtaja Mika Aaltolan mukaan Naton kannatus seurailee Suomessa yleisesti maailman tapahtumia. Gallupin tulokset sopivat yleiseen trendiin.

"Vastustus Natoa kohtaan on viime vuosina vähentynyt ja kannastaan epävarmojen määrä lisääntynyt", Aaltola selittää.

"Nyt mitään dramaattista ei ole tapahtunut. 26 prosentin kannatus on vähän enemmän kuin mitä odotin, mutta ei mitenkään suuri muutos

EU:n puolustusyhteistyön vahvistamista kannatti 51 prosenttia vastanneista. Aaltola näkee yhteyden eurooppalaisen puolustusyhteistyön ja Naton kannatusten välillä.

"Lissabonin sopimuksen kautta Suomessa on opittu puhumaan yhteisvastuullisesta puolustuksesta, joka on perinteisesti ollut hankala aihe", hän kertoo.

"Kun yhteisestä puolustuksesta puhumiseen on totuttu, ei asiaa nähdä enää yhtä mustavalkoisena. Tämä näkyy myös Naton osalta erityisesti vastustuksen vähenemisenä."

Myönteisimpiä Euroopan sisäisenkin puolustusulottuvuuden vahvistamiselle olivat RKP:n ja kokoomuksen kannattajat, joista noin kaksi kolmasosaa on yhteistyön lisäämisen puolella.

Vähiten tukea yhteistyön syventäminen saa perussuomalaisten kannattajilta, joista 36 prosenttia kannatti ja 46 prosenttia vastusti sitä.

Naton kannatuksen nousun takana voi olla myös paluu alhosta johon Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tuoma epävarmuus sen laski.

Trumpin on tulkittu puheissaan rapauttavan Naton viidettä artiklaa, eli sitoutumista toisen jäsenvaltion tukemiseen sen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Vaalikampanjassaan hän muun muassa sanoi, ettei Yhdysvallat välttämättä puolustaisi sotaan joutuvia Baltian maita.

"Nyt Trumpiin on ehkä jo totuttu, ja Nato on vieläkin hengissä", Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa suomalaiset suhtautuvat yleensä myönteisesti sotilaalliseen yhteistyöhön lännen kanssa.

"Kahdenvälistä yhteistyötä Yhdysvaltojenkin kanssa on yleensä kannatettu. Nyt on myös tajuttu, että Natolla on rooli myös EU:n yhteisessä puolustuksessa, sillä suurin osa EU:n jäsenvaltioista kuluu jo Natoon."

Maaseudun Tulevaisuuden, Verkkouutisten ja Hufvudstadsbladetin tilaaman kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 1 106 15–74-vuotiasta henkilöä. Virhemarginaali kyselyssä on kolme prosenttia.

