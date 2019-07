Kalmari vaatii: kultasakaali poistettava luonnosta

Suomessa havaittiin tiistaina ensimmäinen kultasakaali. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mukaan kyseessä on haitallinen vieraslaji.

Kari Salonen

Anne Kalmari toivoo, että kultasakaalin esiintymiseen Suomessa puututaan mahdollisimman nopeasti.

Keskustan eduskuntaryhmä vaatii, että kultasakaali tulee poistaa luonnosta. Kultasakaali havaittiin Suomessa ensimmäisen kerran tiistaina.

"Kultasakaali aiheuttaa huomattavaa uhkaa vieraslajina meidän omalle eläinkannalle", toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Anne Kalmari.

"Se voi vähentää pieneläin- ja lintukantaamme huomattavasti. Kaiken päälle se pystyy risteytymään esimerkiksi suden ja koiran kanssa, jolloin siitä tulee vielä ennalta-arvaamattomampi ja vaikeasti hallittavampi."

Kalmarin mukaan kultasakaali uhkaa erityisesti metsäkanalintuja ja pienriistaa.

Kultasakaali ole riistalaji, joten tavanomaiset metsästysajat eivät rajoita sen poistamista. Kalmari kertoo, että Suomessa on yksimielisyys siitä, että kultasakaali on poistettava, mutta jotkut halusivat tehdä sen riistalajina.

"Valiokunta nimenomaan halusi, ettei laji ajaudu riistanhoidon piiriin. Silloin meidän pitäisi huolehtia suotuisasta lajikannasta."

Kalmarin mukaan eduskunta siunasi kevättalvella maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnän siitä, että kultasakaalin maahantuonti on kiellettyä, ja metsästäjien tulee poistaa tavatut kultasakaalit.

Aiheen tiimoilta on ollut jännitteitä, eikä ministeriö ole kuitannut selkeästi kantaansa.

"Tästä on ollut vähän arvailuja, että voiko sitä poistaa. Minä katson, että koska meillä on eduskunnan tahtotila, meillä on niin vahva selkänoja kuin parlamentarismissa pystyy olemaan", Kalmari sanoo.

"Jos joku haluaa estää vieraslajina pitämisen, hänen on pystyttävä selvittämään ja osoittamaan yksiselitteisesti, ettei eläintä tarhata tai risteytetä Suomessa tai lähialueilla."

Viro on luokitellut kultasakaalin haitalliseksi vieraslajiksi. Kalmari toivoo, että Suomessa tehdään samanlainen toimenpide mahdollisimman pian.

"Poistaminen olisi niin paljon helpompaa nyt kuin myöhemmin."