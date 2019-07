Maapallon tänä vuonna tuottamat luonnonvarat on kulutettu loppuun jo tänään – ihmiskunta elää yhä enemmän velaksi

Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja turhan kovalla tahdilla. Lehtikuva / AFP

Laskelmien mukaan maapallon tänä vuonna tuottamat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään. Earth Overshoot Day -hankkeen mukaan maailman ylikulutuspäivä on tänä vuonna aikaisemmin kuin koskaan. Ajankohta perustuu Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen laskelmiin.

Ympäristöministeriön mukaan ylikulutus on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen etenemisen ja luonnon köyhtymisen syistä. Se vaarantaa muun muassa ruoan, puhtaan veden ja raaka-aineiden saannin. Ministeriö kertoo tiedotteessa, että ylikulutuksen seuraukset näkyvät jo nyt. Maapallon ilmasto on jo lämmennyt noin asteen esiteollisesta ajasta ja maailmanlaajuisesti noin miljoona kasvi- ja eläinlajia on vaarassa kadota.

Ihmiskunta käyttää tänä vuonna luonnonvaroja 1,75 kertaa nopeammin kuin mitä maapallon ekosysteemi pystyy uudistamaan. Ihmiskunnan kulutukseen tarvittaisiin siis 1,75 maapalloa.

Viime vuonna maailman ylikulutuspäivä oli elokuun 1. päivä.

Suomalaiset kuluttivat osansa maapallon luonnonvaroista jo huhtikuun alussa. Tuolloin WWF kertoi, että jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa.

"Nykyinen ylikulutuksemme on luonnon kannalta täysin kestämätöntä, sillä suomalaiset elävät koko loppuvuoden velaksi luonnolta. Suomalaisen ylikulutuksen vaikutukset näkyvät erityisesti kehittyvissä maissa, jossa luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävää tahtia", WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoi tiedotteessa huhtikuussa.

Suomalaisten ylikulutuspäivä lasketaan vuosittain YK:n tuoreimmista tilastoista.

Ympäristöministeriön tiedotteessa yhdeksi ratkaisuksi nostetaan kiertotalous. Ministeriön mukaan raaka-aineita kulutetaan maailmanlaajuisesti noin 80 miljardia tonnia vuodessa. Näistä ainoastaan yhdeksän prosenttia käytetään uudelleen tai kierrätetään. Kiertotalous tähtää tuotteiden käyttöiän pidentämiseen sekä luonnonvarojen liikakäyttöä vähentävien palveluiden ja ratkaisujen edistämiseen, ministeriö linjaa.

Earth Overshoot Day taas haastaa ihmisiä siirtämään ylikulutuspäivää pidemmälle vuoteen. Se listaa sivuillaan viisi oleellista osa-aluetta, joiden kestävyyttä kehittämällä voitaisiin myöhentää ylikulutuksen rajapäivää. Merkittäviä teemoja ovat muun muassa kaupunkisuunnittelu, energia sekä ruoantuotanto, -jakelu ja -kulutus.