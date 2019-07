Puintiaikaan Irakissa palaa, mutta syynä eivät ole vain helteet

Isis on ottanut vastuun peltojen polttamisesta osassa tapauksista.

Pixabay

Irakin viljasatoa uhkaavat muutkin tuhot kuin paahtava helle. Kuvituskuva

Terroristijärjestö Isis kertoo sytyttäneensä osan Pohjois-Irakia piinaavista peltopaloista, kertoo yhdysvaltalainen PBS.

Irakin vehnän tuotanto on kasvanut tänä vuonna lähelle ennätyslukemia.

Tulipalot ovat kuitenkin tuhonneet viljelyskasveja etenkin sunnien ja Isisin vainoamien jesidien yhteisöissä. PBS on haastatellut toistakymmentä pohjoisirakilaista maanviljelijää. Viljelijöiden mukaan palot ovat pahimpia miesmuistiin.

Irakin leipäviljan aitta on Nineven maakunta, jossa on kesäkuun lopusta lähtien riehunut 253 tulipaloa. Viljelykasveja on palanut noin 30 000 hehtaarilla.

Uutistoimisto Reutersin mukaan puinnit alkoivat huhtikuussa. Sen jälkeen peltoja on palanut neljässä maakunnassa.

Jos palot leviävät varastoille, Irakin unelma omavaraisuudesta on mennyttä, varoittivat Nineven viranomaiset.

Hallituksen mukaan palot ovat saaneet alkunsa luonnollisista syistä tai onnettomuuksista. Irakin pääministeri Adel Abdul-Mahdin mukaan vain noin kolmasosa paloista on terroristien tai muiden rikollisten sytyttämiä.

Maanviljelijöiden ja paikallisviranomaisten mukaan hallitus ei tee paloille mitään. Se ei ole myöskään tutkinut niiden syytä.

Paikallisviranomaisen mukaan Bagdad ei aio korvata maanviljelijöiden kärsimiä tuhoja.

Isis otti pohjoisen Irakin haltuunsa 2014. Irak sai alueen hallintaansa kolmen vuoden taistelujen jälkeen vuonna 2017. Sen jälkeen Isis on koonnut joukkojaan Hamrin-vuoristoon.

Ihmisten pakkosiirtojen jäljiltä maakiistat ovat pohjoisessa Irakissa yleisiä. Arabit ja jesidit syyttävät toisiaan maidensa viemisestä.

Lue lisää: PBS: Iraq’s record crop yield threatened by suspicious fires

Reuters: After years of war and drought, Iraq's bumper crop is burning