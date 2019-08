IL: Rinteen haastattelu aiheuttanut kohua – hän selventää nyt lausuntoaan

Maija Partanen

Rinne selvitti Iltalehdelle sanomisiaan.

Iltalehti kertoo verkkosivuillaan, että pääministeri Antti Rinteen haastattelu Uutissuomalaisessa herätti paljon huomiota.

Rinteeltä pyydettiin haastattelussa terveisiä uudelle puolustusvoimain komentajalle Timo Kiviselle. Rinteen mielestä komentajan on oleellista ymmärtää asemansa poliitikkojen määrittämän politiikan toimittajana.

"Se on tärkeää, että asema on ymmärretty oikealla tavalla. Meillä Suomessa häntä ei heiluta koiraa vaan koira heiluttaa häntää tarvittaessa. Tämä tarkoittaa suomeksi, että tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa johtaa ulkopolitiikkaa ja on Puolustusvoimien ylipäällikkö. Hallituksella on selkeä rooli puolustuspolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa. Näissä asioissa poliittinen päätöksentekijä määrittää linjat ja niitä linjoja virkamiehet ja sotilaat virkamiehinä seuraavat", Rinne sanoi Iltalehden mukaan Uutissuomalaisen haastattelussa.

Iltalehti oli tavoittanut Rinteen selventämään lausuntoaan. Rinteeltä kysyttiin, oliko hän pahoittanut mielensä jostakin Kivisen lausunnosta.

"Ei. Kyse on siitä, että kun viimeisten vuosien aikana on ollut sekä puolustushallinnossa, puolustusvoimissa että joissakin muissa ministeriöissä vähän sellaista taipumusta, että vaikka on ollut poliittinen kanta tiedossa, niin ei ole oikein tahdottu sen mukaisesti toimia", Rinne selitti Iltalehdelle.

Hän oli sanojensa mukaan vain halunnut muistuttaa tästä tehtäväänsä aloittavaa Kivistä, liittyen esimerkiksi harjoitustoimintaan.

"Minä juttelin Kivisen kanssa eilen, hän otti yhteyttä. Ei ole ollut tarkoitus, eikä hän ollut niin ymmärtänytkään, että hänen sanomisensa olisi tässä jollain tavalla kohteena. Vaan tämä oli tällainen yleinen havainto siitä, miten meillä päätöksiä tehdään", Rinne kertoi Iltalehdelle.

Rinteeltä kysyttiin Iltalehden toimesta myös puolustusministeriön ja ulkoministeriön innokkuudesta syventää harjoitustoimintaa pidemmälle kuin poliittinen johto olisi halunnut. Rinteen mukaan asia on vaatinut keskustelua enemmän kuin monet muut asiat.

"Sanotaan niin, että halusin muistuttaa meidän valtiosäännön mukaisista vastuista ja päätöksentekomenettelyistä. Kun kysyttiin terveisiä uudelle komentajalle, niin siinä yhteydessä katsoin hyväksi paikaksi sanoa, että kaikkien kannattaa muistaa se, miten päätökset Suomessa tehdään", Rinne selventää sanomisiaan Iltalehdelle.

Ministerin oma kanta kansainvälisiin harjoituksiin ja niiden tasoon on Iltalehden mukaan sellainen, kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa on sovittu.

"Jokainen tällainen uusi elementti, kun tulee harjoitustoimintaan, arvioidaan erikseen ja tehdään poliittinen päätös siitä", Rinne sanoi lehdelle.