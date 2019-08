"Kisa on nyt vasta kunnolla pyörähtämässä käyntiin" – Kaikkonen ja Kulmuni kommentoivat gallupia

Sanne Katainen

Antti Kaikkonen olisi kansan suosikki keskustan uudeksi puheenjohtajaksi. Päätöksen tekee kuitenkin puoluekokous.

"Tilanne on nyt tiukka. Rohkaisevaa on, että kannatus puolueen äänestäjien sisällä on noin tasainen", keskustan puheenjohtajaehdokas Katri Kulmuni kommentoi MT:n tilaaman kyselyn tuloksia.

Kyselyssä 27 prosenttia vastaajista toivoi Antti Kaikkosta keskusta seuraavaksi puheenjohtajaksi. Kulmunia puheenjohtajaksi toivoi 22 prosenttia vastaajista. Keskustan äänestäjiksi tunnustautuvien vastaajien joukossa ero ehdokkaiden suosiossa oli vain prosenttiyksikön.

"Puheenjohtajavaalista näyttää tulevan erittäin tasainen ja jännittävä", arvioi Kaikkonen.

"Kisa on nyt vasta kunnolla pyörähtämässä käyntiin. Varmasti paljon tulee olemaan merkitystä sillä, millaista persoonaa ja millaista johtajuutta nyt kaivataan Keskustan johtoon"

Ehdokkaat lähtevät lauantaina 10.8. Lapista alkavalle kierrokselle, jonka aikana molemmilla on mahdollisuus nostaa kannatustaan. Uusi puheenjohtaja valitaan Kouvolassa 7.9.

”Meillä on tulevan kuukauden aikana parikymmentä yhteistä tilaisuutta, joissa kaikilla on mahdollisuus tulla meitä vertailemaan. Odotan tätä kiertuetta jo innolla”, sanoo Kaikkonen.

”Tulevan kuukauden aikana kampanja tiivistyy ja tunnelma nousee”, ennustaa Kulmuni.

Lue lisää:

Kaikkonen kansan suosikki keskustan johtoon – puolueen kannattajien sisällä kisa on tiukempi