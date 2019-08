Ministeri Skinnari haluaa sujuvoittaa työperäistä maahanmuuttoa – "meillä on tiettyjen kohdemaiden lupaprosesseissa parantamisen varaa"

Ville Skinnarin mukaan kehitysapu on myös osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin mukaan Suomi ohjaa tällä hallituskaudella kehitysapua muuttoliikkeen juurisyihin.

"Kehitysavun perimmäinen tehtävä on elinolosuhteiden parantaminen kohdemaissa. Samalla se on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa", Skinnari painottaa.

Suomi tukee kehitysyhteistyörahoista esimerkiksi konfliktin ehkäisyä, kriisin hallintaa, ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja kaupallis-taloudellista yhteistyötä.

Skinnari vieraili kesällä YK:n ilmastokokouksessa Abu Dhabissa, jossa monet Euroopan maat pohtivat, miten kehityspolitiikka ja ilmastopolitiikka voitaisiin kytkeä tiiviimmin yhteen. Asialla on myös linkki maahanmuuttopolitiikkaan.

"Maahanmuuton osalta tarvitsemme yhteistä Eurooppaa. Vastuuta kannetaan tässäkin asiassa yhdessä, ei yksin", ministeri sanoo.

Työperäisen maahanmuuton kohdalla ulkoministeriössä kiinnitetään huomiota lupapalveluiden toimivuuteen maailmalla.

"Meillä on tiettyjen kohdemaiden lupaprosesseissa parantamisen varaa. Usein kysymys on resursseista ihan suomeksi sanottuna. Yrityksillä on työvoimapula ja monesti apu tulee ulkomailta. Haluamme saada ihmiset nopeammin töihin", Skinnari sanoo.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on kiihtynyt entisestään tällä viikolla. Ville Skinnarin mukaan kysymys on pohjimmiltaan suurvaltakilpailusta, joka vaikuttaa jo nyt kielteisesti maailmankauppaan.

Ministeri harmittelee, että Yhdysvallat romuttaa itse luomaansa sopimusperusteista kauppajärjestelmää ja monenkeskistä maailmaa.

"Tilanne on hankala. Olemme painottaneet Maailman kauppajärjestön WTO:n roolia. Puheenjohtajamaana Suomen tärkein tehtävä on viedä EU:n yhteisiä tavoitteita eteenpäin. Suomi kuuluu kuitenkin EU:n osana maailman suurimpaan vapaakauppa-alueeseen."

Britannian pääministeri Boris Johnson on vakuuttanut, että maa eroaa EU:sta lokakuun lopussa. Skinnarin mukaan suomalaisen yritykset ovat valmistautuneet varsin hyvin Brexitiin.

"Aika monet kansainväliset yritykset harkitsevan lähtemistä Lontoosta ja ylipäätänsä Britanniasta. Yritykset valitsevat itse, minne ne sijoittuvat, mutta olemme iloksemme huomanneet, että varsin monet ovat kiinnostuneet tulemaan Pohjoismaihin ja jopa Suomeen."