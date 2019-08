Häkkänen ja Lepomäki kansansuosikit kokoomuksen johtoon – puolueen äänestäjät tukevasti Orpon takana

"On hienoa, että meillä on poliitikkoja, jotka on noteerattu myös puolueen ulkopuolella", Orpo kommentoi tulosta

Petteri Orpo on ilmoittanut hakevansa jatkokautta puolueen johdossa. Antti Häkkäsen mukaan puheenjohtajuuteen liittyviä suunnitelmia ei ole vireillä. Elina Lepomäen mukaan asia ei ole vielä ajankohtainen.

Petteri Orpo oli MT:n kyselyssä vasta kolmanneksi suosituin vaihtoehto kokoomuksen johtajaksi ensi kesän puoluekokouksen jälkeen.

Kaikista vastaajista 17 prosenttia toivoo Orpon jatkoa, kun taas niin Elina Lepomäen kuin Antti Häkkäsenkin puheenjohtajaksi tahtoisi 19 prosenttia vastaajista.

Alle 30-vuotiaat kannattavat yhtä paljon Lepomäkeä kuin Häkkästä, mutta kaikkien alle 55-vuotiaiden keskuudessa Lepomäki oli selkeästi suosituin vaihtoehto.

Orpo oli 55–64-vuotiaiden suosikki, ja eläkeikäisten vastauksissa Häkkänen oli omilla luvuillaan.

Kun kysytään puolueen kannattajilta, on Orpon kannatus vahva. Kokoomusta äänestävistä 39 prosenttia toivoo nykyiselle puheenjohtajalle jatkokautta.

Toiseksi eniten suosiota saa Häkkänen, jota 26 prosenttia toivoo puheenjohtajaksi. Puolueen kannattajilta Lepomäki kerää 18 prosentin, ja Kai Mykkänen kahdeksan prosentin kannatuksen.

Kokoomuksen äänestäjät vaikuttavatkin komppaavan piirijohtajia, jotka vakuuttivat heinäkuussa, että puolueessa ei ole sisäistä painetta vaihtaa puheenjohtajaa. (mt.fi 12.7.)

Orpo ei hätkähdä tuloksia vaan toteaa olevansa varsin tyytyväinen puolueen äänestäjiltä saamaansa kannatukseen.

"Minusta on hienoa, että meillä on poliitikkoja, jotka on noteerattu myös puolueen ulkopuolella. Se on meille vain etu", hän kommentoi Häkkäsen ja Lepomäen vahvaa kannatusta kaikkien vastanneiden keskuudessa.

Siihen, miksi vastaehdokkaat ovat häntä suositumpia nuorten vastaajien joukossa, hänellä ei ole yhtä vastausta.

"Toki he ovat molemmat minua nuorempia. Olin myös edellisessä hallituksessa näkyvällä paikalla valtiovarainministerinä, mikä voi peilata vielä tulokseen"

Kannatuksensa 55–64-vuotiaiden keskuudessa hän uskoo pulppuavan samasta lähteestä.

"Ehkä he arvostavat enemmän sitä työtä, mitä teimme viime hallituksessa. Nuoret katsovat eteenpäin, mikä on aika luonnollista."

Lepomäki on samoilla linjoilla siinä, miksi juuri hän on nuorempien ikäluokkien suosikki.

"Olen pitänyt esillä tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa niin Suomen kuin EU:nkin tasolla. Viime vuonna julkaistussa kirjassanikin käsittelin tulevaisuusaiheita, kuten robotisaatiota, hyvinvointivaltion uudistamista ja ilmastotalkoita", hän sanoo.

"Se tietenkin kiinnostaa erityisesti nuoria, koska heillä on työuraa vielä 30–40 vuotta edessä."

Kevään vaalikampanjoinnin aikana hän kertoo tavanneensa monia, jotka sanoivat, että voisivat äänestää kokoomusta, jos hän olisi sen puheenjohtaja.

"Ihmisillä on erilaisia näkökulmia puolueesta ja ihmisistä", hän toteaa.

Häkkänen kertoo olevansa iloinen laajasta kannatuksestaan.

"Tämän gallupin perusteella luottamusta näyttää olevan niin kokoomuksen kuin myös muiden äänestäjien keskuudessa. Olen iloinen, että kannatukseni on laajaa eikä rajaudu mihinkään siipeen tai klikkiin, kuten välillä mediassa väitetään."

Toistaiseksi ainoa ilmoittautunut ehdokas puheenjohtajakisaan on Orpo, joka on kertonut hakevansa jatkokautta. Lepomäen mukaan asia ei ole vielä ajankohtainen, eikä hän ota kantaa siihen, milloin siitä tulee sellainen.

"Vuosi on kuitenkin politiikassa äärimäisen pitkä aika", hän sanoo.

Häkkänen kertoo, että hänellä ei ole vireillä puheenjohtajuuteen liittyviä suunnitelmia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS MT:n tilauksesta 31.7–5.8 välisenä aikana. Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 1 094 ja virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä koko kansan vastausten osalta.