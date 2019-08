Keskustan Honkonen: Keskustan kärkihahmot välttelevät kannanottoja – "Keskustan kenttäväki janoaa suoraa puhetta puolueen tilasta ja tulevaisuudesta"

Petteri Kivimäki

Keskustan kansanedustajan Petri Honkosen mukaan keskustan keskeisissä tehtävissä toimivat välttelevät vastuuta. Arkistokuva.

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen penää laajempaa keskustelua puolueen tulevaisuudesta.

Honkosen mukaan keskustalaiset haluavat kiivaasti keskustella puolueen tilasta, mutta kärkihahmot välttelevät kannanottoja.

"Keskustan kenttäväki janoaa suoraa puhetta puolueen tilasta ja tulevaisuudesta, mutta kepun ”herrat” eivät vaivaudu osallistumaan keskusteluun", Honkonen kirjoittaa tiedotteessaan.

"Kentän toimijat eivät kaihda kannanottoja. Muidenkin kuin puheenjohtajakandidaattien olisi syytä kertoa näkemyksensä. Keskeisissä tehtävissä toimivat välttelevät keskustelua", Honkonen toteaa.

Honkosen mukaan puolueen tila on kriittinen, eikä sitä helpota se, että vastuullisissa asemissa olevat välttelevät ottamasta kantaa tulevaisuuden suuntaviivoihin.

"Olennaista nyt on kirkastaa tavoite ja päämäärä: miksi ja ketä varten olemme olemassa ja mitä tavoittelemme. Sen jälkeen on valittava strategia siitä, miten tavoitetta kohti mennään. Johdon on johdettava puolue sinne demokraattisesti ja kuunnellen kenttää", Honkonen toteaa.

Honkonen vaatii johdolta aikaa myös puolueelle.

"Hallitusvastuu ei saa jälleen tällä kertaa halvaannuttaa puolueen kehittämistä", Honkonen vaatii.