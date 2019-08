Metsähallituksen pääjohtajan Pentti Hyttisen johtamista tutkitaan

Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen kertoo, että selvityksen on määrä valmistua lähiviikkojen aikana.

Jaana Kankaanpää

Pentti Hyttinen aloitti Metsähallituksen pääjohtajana 2016. Nimityksen esitellyt ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) nosti Hyttisen paikalle Esa Härmälän tilalle.

Metsähallituksessa on käynnissä selvitys pääjohtaja Pentti Hyttisen johtamistavoista.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen kertoo, että selvityksen on määrä valmistua lähiviikkojen aikana.

"On tullut epämääräisiä viestejä Hyttisen toimintaan liittyen ja tällainen pengonta on käynnissä. Jutellaan ihmisten kanssa."

Laitinen ei kommentoi tarkemmin, minkälaisista asioista on kysymys. "Ei ole mitään tulipaloa tiedossa. Kyse on ihan normaalista johtamiseen liittyvästä skannauksesta." Hänen mukaansa asiasta on keskusteltu myös Hyttisen kanssa.

Hyttinen itse vastasi MT:lle sähköpostitse seuraavasti: "Pääjohtajan toiminta on luonnollisesti Metsähallituksen hallituksen arvioinnin kohteena jatkuvasti. Johtamisen ja organisaation kehittäminen perustuu arviointien antiin. Tämä on hyvä käytäntö".

Hyttinen on toiminut Metsähallituksen pääjohtajana vuodesta 2016.

Hyttisen nimityksestä syntyi kohu, sillä tuolloin maatalous- ja ympäristöministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk.) syrjäytti pääjohtajan tehtävää aiemmin hoitaneen Esa Härmälän. Nimitysasiaa puitiin tuolloin muun muassa keskustan eduskuntaryhmässä.

Hyttinen joutui vuonna 2015 väistymään Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan tehtävästä luottamuspulan vuoksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja totesi tuolloin, että henkilöstön luottamuspula Hyttistä kohtaan oli syntynyt vuosien aikana. Taustalla olivat vakavat ongelmat maakuntaliiton työilmapiirissä.

Hyt­ti­sen toi­mi­kau­si Met­sä­hal­li­tuk­ses­sa kes­tää vuo­den 2021 elo­kuun lop­puun.

