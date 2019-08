Tällainen on valtiovarainministeri Lintilän ehdotus ensi vuoden budjetiksi: Työllisyystilanne paremmaksi, investoinnit kasvuun

Hanna Linnove

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tänään keskiviikkona ehdotuksestaan ensi vuoden 2020 budjetiksi.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tänään keskiviikkona ehdotuksestaan ensi vuoden 2020 budjetiksi.

Lintilä totesi valtioneuvoston linnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että kaikki hallituspuolueet ovat hyväksyneet budjettiehdotuksessa olevat ehdotukset.

Budjettiehdotuksen valmistelua on ministerin mukaan leimannut se, että maailmantalouden kasvu vaimenee.

"Tietysti tilanne on haastava. Siitä kun oltiin säätytaloilla, tilanne on muuttunut. Signaalit ovat selkeitä, että maailmantalouden kasvu vaimenee", hän totesi.

Syitä kasvun vaimentumiseen ovat Lintilän mukaan esimerkiksi brexit, Saksan talouden heikkeneminen sekä kauppasotauhka Kiinan ja USA:n välillä.

Maailmantalouden kasvun heikentyminen johtaa ministerin mukaan siihen, että kansallisen talouspolitiikan merkitys korostuu. Kansallisen talouspolitiikan pitää hänen mukaansa herättää luottamusta sekä kansalaisissa että yrityksissä.

"Se on ollut kantava voima budjetin rakentamisessa", ministeri lisäsi.

Dramaattisia muutoksia valtion rahankäyttöön ei ole aiempaan verrattuna Lintilän mukaan tulossa. Suuria muutoksia ei olla hänen mukaansa tekemässä juurikin siksi, että saadaan herätettyä luottamusta sekä kansalaisissa että yrityksissä.

Hallituksella on ministerin mukaan kaksi isoa haastetta. Ensimmäinen niistä on työllisyystilanteen parantaminen.

"Ongelma tulee nimenomaan täältä", hän totesi viitaten heikentyneeseen työllisyyskehitykseen.

Lintilä nosti esiin myös sen, että pk-yritysten suurin yksittäinen ongelma on työvoimapula. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on ministerin mukaan luvassa ratkaisuja työllisyystilanteen parantaminen. Yksi elementti tässä asiassa on te-palveluiden tilanteen parantaminen.

"Ei se aina resursseistakaan ole kiinni. Kyllä se tehokkuuden nostaminen tulee olemaan entistä tärkeämpää", Lintilä totesi.

Toinen hallituksen keskeisistä haasteista on se, että yksityiset tuotannolliset investoinnit ovat meillä Suomessa jääneet jälkeen verrokkimaista, kuten Ruotsista.

"Meillä on paljon toimialoja, joiden kilpailija tulee Ruotsista. Jos naapurin tuottavuus on tuota luokaa, niin vaikea on kilpailla", Lintilä sanoi.

Ministeri korosti, ettei tuottavuuden kasvattamisessa kuitenkaan ole kyse siitä, että tuottavuus otettaisiin työntekijän selkänahasta. Sen sijaan kyse on siitä, että asioita tehdään aiempaa järkevämmin.

Jotta tuotannollisia investointeja saadaan kasvatettua, ministeri Lintilä on nimennyt valtiosihteeri Martti Hetemäen selvittämään asiaa.

"Meillä ongelma on se, että investoinnit ovat menneet seiniin", hän kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa saatiin myös muutamia konkreettisia lukuja. Valtiovarainministeriö esimerkiksi ehdottaa, että pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla. Toisaalta kotitalousvähennyksen määrää ollaan laskemassa.

Ehdotuksen mukaan tupakkaveroa sekä virvoitusjuomaveroa korotetaan.

Ministeriön ehdotuksen mukaan liikennepolttoaineiden verotusta kiristetään 250 miljoonalla eurolla. Kiristyksen on määrä astua voimaan ensi vuoden elokuun alusta.

Lisää rahaa on budjettiesityksen mukaan luvassa teiden ja ratojen kunnossapitoon. Jos valtiovarainministeriö saisi päättää, myös poliiseja lisätään koko maahan.

Maa- tai metsätalouteen suoraan liittyvistä rahoista ei tiedotustilaisuudessa kuultu sanaakaan.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan perjantaina.

Lue lisää:

Valtion budjetin valmistelu alkoi – miten käy maatalousrahojen?