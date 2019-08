SDP:n johto vaatii syksyllä päätöksiä aktiivimallin leikkurin poistamisesta – "Toimeentulotuen käyttö lisääntynyt aktiivimallin takia"

Antti Rinne painotti puheessaan kahteen kertaan, että aktiivimallin leikkuri tullaan poistamaan. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Aktiivimallin leikkurin poistaminen on pääministeripuolue SDP:n ensisijaisia tavoitteita tänä syksynä. Sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman että puolueen puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne painottivat tätä puheissaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen alkajaisiksi.

"Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että hallituksen on tehtävä päätökset tänä syksynä aktiivimallin leikkurin purkamiseksi. Aktiivimalli on tehoton, epätarkoituksenmukainen ja epäoikeudenmukainen. Siksi se puretaan ja unohdetaan hyllyn viimeisimpään mappiin. Se on meidän tehtävämme", sanoi Lindtman.

Hallituspuolueista esimerkiksi RKP:ssä olisi halua odottaa aktiivimallin vaikutusarviot ennen lopullista päätöstä sen poistamisesta. Niitä on kuitenkin luvassa vasta syyskuun budjettiriihen jälkeen lokakuussa. Myös aktiivimallia viime hallituksessa säätämässä ollut keskusta haluaa odottaa sen vaikutukset työllisyyteen, jotta vastaavat korvaavat toimet voidaan laatia tilalle.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ei eilisessä VM:n budjettiesitystä koskeneessa tiedotustilaisuudessa maininnut aktiivimallin leikkurin poistamisesta mitään. Leikkurin poistamista koskevan hallituksen esityksen on määrä lähteä lausunnoille huomenna.

Lindtmanin mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan, sen sijaan toimeentulotuen käyttö on lisääntynyt.

Hänen mukaansa lisäksi työttömien kanssa päivittäin työskentelevien tyly arvio on, että aktiivimalli on ollut tehoton ja epätarkoituksenmukainen.

"Kolmanneksi, työttömät itse ovat kokeneet mallin syvästi epäoikeudenmukaiseksi."

Myös Rinne painotti puheessaan kahteen kertaan, että aktiivimallin leikkuri tullaan poistamaan. Sen lisäksi Rinne lupasi, että eläkelupauksen ensimmäinen erä toteutetaan. Lisäksi syksyn isoja asioita ovat hänen mukaansa hoitotakuun ja hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät toimet.

"Syksyn aikana valmistellaan myös sote-esitystä ja ratkaistaan Uudenmaan erillismalli sekä käynnistetään kaupunki- ja aluepolitiikan uuden tulemisen valmistelu", Rinne sanoi.

SDP:n eduskuntaryhmän kaksipäiväinen kesäkokous on alkanut. Ryhmän tulevaa syksyä koskevista linjauksista kuullaan enemmän tiedotustilaisuudessa myöhemmin.