Keskustan puheenjohtajaehdokkaat ovat huolissaan Suomen alhaisesta syntyvyydestä – lupaavat perhe-etuuksiin lisää rahaa

Marja Seppälä

Keskustan puheenjohtajuutta tavoittelevat ministerit Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen kohtasivat paneelikeskustelussa paikallisen keskustaväen edessä Kouvolassa tänään torstaina.

Keskustan puheenjohtajuudesta kisaavat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni ilmaisevat huolensa Suomen historiallisen alhaiseksi painuneesta syntyvyydestä.

"Suomessa syntyi viime vuonna yhtä vähän lapsia kuin 1800-luvun nälkävuosina, vaikka ihmisiä on nykyään täällä paljon enemmän. Ongelma on vakava", Kulmuni sanoo.

Torniolainen ministeri väläyttää korotuksia lapsiperheiden sosiaalietuuksiin.

"Olisi harkittava vakavasti esimerkiksi sitä, voisivatko perheet saada kolmannesta lapsesta lähtien korotettua lapsilisää. Työelämään tarvitaan lisää joustoja, erityisesti isien perhevapaita koskien", Kulmuni toteaa.

Kaikkosen mielestä Suomesta on tehtävä nykyistä lapsi- ja perheystävällisempi yhteiskunta.

"Kysymys on monimutkainen, eikä eduskunnassa ole sellaista nappia, jolla syntyvyys lähtee automaattisesti nousuun. Mutta kyllä nyt pitäisi nostaa perhe-etuuksia ja perhevapaita. Keskusta sai hallitusneuvotteluissa jo torjuttua leikkaukset kotihoidontukeen."

Kaikkosen mukaan keskusta on viime vuosina ajanut onnistuneesti yrittäjien asioita.

"Keskustan ansiota on, ettei yrittäjien verotus nyt kiristy. Mielikuva meistä palkansaajien keskuudessa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä paras mahdollinen. Meidän on kyettävä osoittamaan jokaiselle tavalliselle duunarille, että heidän työnsä on arvokasta", Kaikkonen toteaa.

Kulmunin mielestä keskusta ei saa olla leimallisesti palkansaaja- tai työnantajapuolen edunajaja.

"Meidän ei pidä olla työnantaja- tai palkansaajapuolen edustaja, vaan sillanrakentaja näiden välissä."

Ehdokkaiden välille ei syntynyt puolentoista tunnin paneelikeskustelussa mainittavia poliittisia eroja.

Molemmat korostivat koko Suomen kehittämisen ja perinteisen aluepolitiikan merkitystä, mutta myös kaupunkipolitiikan tärkeyttä.

Ilmastonmuutosta ehdokkaat pitävät vakavana uhkana, johon on haettava arkijärkisiä ja ihmisten oikeustajun mukaisia ratkaisuja.

Keskustan viime kevään suuren eduskuntavaalitappion syitä he analysoivat niukkasanaisesti.

"Voi olla niin, etteivät ihmiset tunnistaneet keskustaa kaikista niistä päätöksistä, joita hallitusvastuussa ja pääministeripuolueena tehtiin", Kulmuni pohtii.

"Eivät säästöpäätökset tietenkään kannatusta nostaneet, vaan päinvastoin. Taksilaki, Sipilään liitetyt mielikuvat, aktiivimalli ja hankala maahanmuuttopolitiikka ainakin vaikuttivat", Kaikkonen sanoo.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessaan Kouvolassa lauantaina syyskuun 7. päivänä.