Keskustan puheenjohtajakisassa on kolme ehdokasta, vaikka kiertueella heitä on vain kaksi – Jari Tasanen katsoo puolueen syrjineen häntä

Tasasen mielestä keskusta on hylännyt alkiolaiset ja kristilliset juurensa.

Marja Seppälä / Kuvamanipulaatio: Juho Leskinen

Keskustan puheenjohtajaehdokaskiertueella ovat mukana pääehdokkaat Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen. Jari Tasasta ei otettu mukaan.

Keskustan puheenjohtajakisassa ei ole kahta ehdokasta, kuten ehdokaskiertue antaa ymmärtää, vaan kolme.

Ensimmäisenä kisaan ilmoittautui jo huhtikuussa hartolalainen marjanviljelijä Jari Tasanen. Häntä ei kuitenkaan otettu mukaan ehdokaskiertueelle, sillä puolueen päätöksen mukaan ehdokkaalla täytyy olla tukena vähintään yksi piirihallitus tai vähintään kymmenen paikallisyhdistystä.

"Takanani on keskustan ruotsinkielinen piiri, jolla on valtuutettuja 11 ruotsinkielisessä kunnassa. Vedottiin myös käytännön järjestelyihin. Ei kolmas tuoli olisi paljoa järjestelyjä vaatinut."

Tasanen katsoo, että puolue on syrjinyt häntä.

"Muut ehdokkaat kiertävät puolueen rahoilla, mutta minä kampanjoin omin varoin."

Myöskään puolueen lehti Suomenmaa ei ole antanut Tasaselle palstatilaa.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan Tasanen olisi otettu kiertueelle mukaan, jos hän olisi ollut liikkeellä ajoissa.

"Esityksiä oli aikaa tehdä 2.8. asti. Tällä haluttiin taata piirijärjestöjen välinen tasapuolisuus, eli että kiertueen alku- ja loppupäässä olevilla piireillä on mahdollisuus yhtä vetovoimaiseen tilaisuuteen, kun osallistujat ovat hyvissä ajoin tiedossa", hän sanoo.

"Ruotsinkielisen piirin esitys olisi ollut riittävä, mutta se tuli tuon yhdessä päätetyn määräajan jälkeen."

Puheenjohtajakiertueen keskusteluja on kuvailtu tylsiksi ja pääehdokkaita liian samanlaisiksi. Tylsää ei olisi, jos Tasanen olisi mukana, Tasanen vakuuttaa.

"Keskusta on hylännyt sekä alkiolaisen että kristillisen arvopohjan, jotka ovat keskustan alkuperäinen perusta. Keskustan tie on nykypolitiikalla tynkäpuolueeksi."

Keskustasta on Tasasen mukaan tullut liian liberaali. Tasasen mukaan hänen kaltaisensa ovat jo siirtyneet keskustasta kristillisdemokraatteihin tai perussuomalaisiin. Tasanen vastustaa Natoa ja Hanhikiven ydinvoimalaa. Hän toivoo enemmän ulkopolitiikkaa puheenjohtajien keskusteluun.

"Köyhän asian ajaminenkin unohtui Sipilän kaudella", hän kritisoi.

Selvitysmies Reijo Karhisen raportti maataloudesta on Tasasen mielestä oikean suuntainen. Se kuitenkin jättää huomiotta väestönkehityksen maaseudulla. Nuorten viljelijöiden määrä on niin vähäinen, että se on hänen mielestään merkittävä uhka ruokahuollolle ja huoltovarmuudelle jo lähivuosina.

MT:n gallupissa elokuun alussa Tasanen sai kahden prosentin kannatuksen koko väestöltä, mutta ei juurikaan tukea keskustan äänestäjiksi tunnustautuvilta. Tasanen on myös kristillinen saarnaaja.

Puoluekokouksessa syyskuussa hän pääsee pitämään puheen kokousväelle.