Maaseudulla asuvat eivät koe saavansa vastinetta Yle-verolle – tuleva hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satonen: "Yle on takuu sille, että maakunnan ääni pääsee kuulumaan"

Markku Vuorikari

Ylen hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valitaan syyskuun puolivälissä järjestettävässä kokouksessa kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

MT kertoi keväällä, että maaseudulla asuvat eivät koe saavansa vastinetta maksamalleen Yle-verolle. Ammattiryhmistä tyytymättömimpiä ovat yrittäjät ja maanviljelijät.

Kaikkein tyytyväisimpiä Yleen olivat tuolloin tehdyn kyselyn mukaan kaupunkien vihreät, sinkut ja kotona asuvat nuoret.

Ylen hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valitaan syyskuun puolivälissä järjestettävässä kokouksessa kansanedustaja Arto Satonen (kok.). Kokoomus on esittänyt Satosta hallintoneuvoston johtoon, ja kyseessä on puolueelle poliittisten voimasuhteiden mukaan kuuluva paikka, joten valinta on käytännössä varma.

Satonen kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei häntä yllätä kovinkaan paljon se, että vaikkapa yrittäjät eivät ole tyytyväisiä Ylen toimintaan. Hän huomauttaa, että jotkut yrittäjät kokevat maksavansa veroa kahteen kertaan, koska myös yritykset maksavat Yle-veroa.

Sen sijaan se, että maaseudulla ei koeta Yle-veron antavan vastinetta rahalle, onkin Satosen mukaan yllättävämpi asia.

"Ylehän on hyvin voimakkaasti maakunnissa läsnä. Tyypillisesti maakunnissa ei ole mitään muita toimijoita kuin maakuntalehti ja Yleisradion aluetoimitus. Jos Yle ei toimisi esimerkiksi maakunnissa näin vahvasti, oltaisiin vain yhden toimijan varassa", kansanedustaja sanoo.

Satonen huomauttaa, että kaikissa maakunnissa edes maakuntalehti ei ole kovin vahva.

"Yle on tavallaan takuu sille, että maakunnan ääni pääsee kuulumaan", hän lisää.

Tuleva hallintoneuvoston vetäjä pitää tärkeänä, että maakuntauutisten painoarvoa lisätään entisestään Ylen sisällä.

"Että tulee myös maaseudulta niitä uutisia, jotka leviävät valtakunnallisesti. Sitä pidän yhtenä olennaisena asiana", Satonen toteaa.

Yleisradion nykyinen rahoitustaso on kansanedustajan mielestä riittävä.

"Sillä on pärjättävä, mikä nyt kerätään", hän linjaa.

Satonen nostaa esiin myös sen, että Ylen ja kaupallisen median yhteistyötä pitäisi tiivistää.

"Näen välttämättömänä, että meillä on kaikissa maakunnissa toimiva maakuntalehti sekä Ylen aluetoimitus. Jos sieltä jompikumpi puuttuu, sitten ollaan aika paljon menty jo takapakkia", hän sanoo.

Lue lisää:

MT:n gallup: Maaseudulla asuvat eivät saa vastinetta Yle-verolle – kaupunkien vihreät tyytyväisimpiä Ylen palveluihin