EU-mailta vihreää valoa komission kuivuustukitoimille – muutoksia viherryttämissääntöihin ja maksuaikatauluihin

Sanne Katainen

Kuivuus on vaikuttanut jäsenmaiden maatalouteen myös tänä vuonna.

Euroopan komission tukitoimenpiteillä autetaan epäsuotuisten sääolojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita viljelijöitä ja parannetaan rehun saatavuutta, komissio tiedottaa.

EU-maat hyväksyivät tukitoimenpiteet tänään keskiviikkona. Tukitoimiin kuuluvat muun muassa mahdollisuus maksaa suurempia ennakkomaksuja ja poikkeukset viherryttämissääntöihin, jotta tuottajien olisi helpompi saada riittävästi rehua.

Kuivuudesta kärsineet tuottajat voivat saada tavallista korkeamman prosenttiosuuden EU:n maatalouspolitiikan mukaisista tuistaan.

Tuottajille voidaan maksaa enimmillään 70 prosenttia suorista maataloustuista lokakuun puolivälistä alkaen.

Lisäksi tuottajille voidaan maksaa 85 prosenttia heille kuuluvista maaseudun kehittämistuista heti, kun toimenpidepaketti on hyväksytty virallisesti syyskuun alussa.

Myös ympäristönsuojeluun tähtääviin viherryttämissääntöihin voidaan tehdä tiettyjä poikkeuksia rehun saatavuuden parantamiseksi.

Kesantoala voidaan jatkossa katsoa viherryttämissäännöissä edellytetyksi eri viljelykasviksi tai ekologiseksi alaksi, vaikka sitä olisi laidunnettu tai siltä olisi korjattu satoa.

Lisäksi kerääjäkasveja voidaan kylvää puhtaina kasvustoina, eikä viljelykasvien sekoituksena, jota tähän asti on edellytetty, jos ne on tarkoitettu laiduntamiseen tai rehuntuotantoon. Kerääjäkasvien tarkoitus on sitoa varsinaiselta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautuvia ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä sadonkorjuun jälkeen.

Viherryttämissääntöjä höllennetään myös niin, että kerääjäkasveille asetettua kahdeksan viikon vähimmäisviljelykautta voidaan lyhentää, jotta peltoviljelijät voivat kylvää talvehtivat viljelykasvinsa ajoissa kerääjäkasvien jälkeen.