Johnson painostaa EU:ta avaamaan brexit-sovun – jo neuvoteltu erosopimus ajautuu entistä ahtaammalle

Pekka Fali

Sopimukseton brexit voi vaikuttaa muun muassa lentoliikenteeseen.

Britannian hallitus haluaa jäädyttää parlamentin työskentelyn heti istuntokauden alettua. Jäädytys kestäisi näillä näkymin 14. lokakuuta saakka, jos kuningatar sen hyväksyy.

Oppositio syytti välittömästi maan pääministeriä Boris Johnsonia demokratiaa murentavasta toiminnasta. Oppositiopuolueet ovat yrittäneet saada hallituksen EU-jäsenmaiden neuvotteleman brexit-sovun taakse – toistaiseksi tuloksetta.

Britannian hallituksen ajama jäädytys tarkoittaisi sitä, etteivät kansanedustajat ehtisi välttämättä enää estää mahdollista sopimuksetonta eroa EU:sta.

Sopimukseton brexit on siis jälleen askeleen lähempänä.

Pääministeri Johnsonin tavoitteena on ollut saada EU hyväksymään uusi erosopimus, jossa mainintaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä backstop-mallista muutetaan.

EU-maiden jo neuvotteleman erosopimuksen mukaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä ei tule olla brexitin jälkeen rajamuodollisuuksia eikä sinne saa syntyä kovaa rajaa. Maininnan takia Britannian parlamentti ei kuitenkaan ole saanut hyväksyttyä erosopimusta, vaikka siitä on äänestetty edellisen pääministerin Theresa Mayn kaudella useaan kertaan.

”Backstop-malli on epädemokraattinen: se pitää meidät lukittuna EU:n tullijärjestelyihin ja oikeusjärjestykseen ilman mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Sen on muututtava. Olen tuonut tämän asian esille hyvin selvästi", Johnson on vedonnut.

Johnson painostuksesta huolimatta EU on sanonut, ettei se aio ryhtyä neuvottelemaan erosopimusta uudelleen. Asiasta on lausunut EU-neuvoston puheenjohtajamaa Suomi ja EU-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun lopulla. EU-maat kokoontuvat lokakuussa Brysseliin, jolloin erosopimuksesta voidaan jälleen keskustella.

Sopimuksettoman eron on arvioitu supistavan niin Britannian kuin EU:n taloutta, hankaloittavan liikennettä ja vaikuttavan elintarvikkeiden saatavuuteen Britanniassa.