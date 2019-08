Amazonin palot jakavat mielipiteitä Brasiliassa: "metsäpalojen kokoa liioitellaan poliittisen agendan vuoksi"

Amazonin tilanne lietsoo valeuutisia, sanoo brasilialainen toimittaja. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkaisi kuvan Amazonin paloista, mutta kuva on vuodelta 2002. Tuhannet ihmiset ovat jakaneet surullista kuvaa apinasta poikasineen, mutta kuva on otettu Intiassa.

Palot eivät koske vain Brasiliaa, vaan kaikkia Amazonin alueen valtioita, muistuttaa suurlähettiläs Jouko Leinonen. Brasiliaan kuuluu noin 60 prosenttia Amazonin sademetsästä, ja metsäpaloista noin 55 prosenttia näyttää olevan Brasilian alueella ja muut Boliviassa, Venezuelasta ja muissa Amazonin valtioissa.

Amazonin palot ovat järkyttäneet koko maailmaa. Myös Brasiliassa asuvien näkemykset palojen vakavuudesta vaihtelevat.

Keskustelu on kuumentunut ja liikkeellä on valeuutisia puolin ja toisin, sanoo brasilialainen toimittaja Daniel Azevedo Duarte.

Kaikkien mielestä tilanne Amazonilla ei ole niin paha, kuin miltä näyttää.

Taustalla on lobbaus nykyistä hallintoa vastaan, uskoo MT:n haastattelema elintarvike- ja maatalouskaupan asiantuntija Alexandre Hornemann Brasilian Tanskan konsulaatista.

Bolsonaron hallinto on Hornemannin mukaan tehnyt leikkauksia, joiden seurauksina moni instituutio ja järjestö ovat menettäneet rahoitustaan. Myös lehdistöltä on leikattu.

”Metsäpaloja on ja niitä vastaan täytyy taistella, mutta metsäpalojen kokoa liioitellaan poliittisen agendan vuoksi”, Hornemann sanoo. "Lihan ja soijan tuontikielto ei myöskään estä vähentämään metsäkatoa, sillä vientituotteita ei tuoteta metsäkatoalueilla."

Brasilian suurlähettiläs Jouko Leinonen ei allekirjoita teoriaa liioittelusta.

”On totta, että presidentti Bolsonaron hallitus poisti pörssiyritysten pakon julkaista osavuosikatsauksensa paikallisissa lehdissä, mikä vei lehdiltä paljon tuloja”, Leinonen sanoo. ”En itse kuitenkaan usko tällaisiin ´kostoteorioihin´”.

Moni Amazonin metsäpaloja koskeva uutinen perustuu Brasilian kansallisen tutkimuslaitoksen (INPE) antamiin tietoihin.

Luvut ovat kansainvälisen tiedeyhteisön mukaan varsin luotettavia, Leinonen sanoo. ”Numerot eivät kuitenkaan ole helppoja tulkita, ja tässä toivoisi tarkkuutta kaikilta.”

Tavallisesti Brasiliassa asuva Leinonen on seurannut maan tilannetta viime päivät Suomesta käsin. Maassa on hänen mukaansa samanlainen huoli Amazonin alueen metsäpaloista kuin täälläkin.

Bolsonaron lausunnot ovat saaneet aikaan ennennäkemättömän vastarinnan, toimittaja Duarte sanoo.

Hän on aiemmin perunut Brasiliaan kaavaillun YK:n ilmastokokouksen, erottanut INPE:n johtajan ja antanut tyytymättömiä lausuntoja ympäristöjärjestöistä sekä Amazonin alkuperäiskansoista.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja hänen ympäristöministerinsä Ricardo Salles ovat väheksyneet koko keskustelua ja ympäristönsuojelua, Duarte sanoo. "Jopa Brasilian maatalousalan johtajat ovat kritisoineet heidän puheitaan."

Amazonin palot ovat herättäneet valtavasti kansainvälistä huomiota.

Keskustelusta voi saada mielikuvan, että Amazonilla olisi jo palanut enemmän metsää kuin koskaan. Niin ei vielä ole, Duarte sanoo. "Itse asiassa Brasiliassa on ollut ainakin seitsemänä vuotena isompia tulipaloja sen jälkeen, kun INPE aloitti mittaukset vuonna 1998. Senkin takia ihmiset voivat tulkita lukuja kuten heille itselleen parhaiten sopii."

Brasilian suojelutyö on yleisesti ottaen hyvällä tolalla, Duarte sanoo. Yli puolet maa-alasta on metsien peitossa, mutta kehityssuunta on huolestuttava.

Keskustelua hankaloittaa se, että ihmiset levittävät aiheesta harhaanjohtavaa tietoa.

"Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkaisi kuvan Amazonin paloista, mutta kuva on oikeasti vuodelta 2002. Tuhannet ihmiset ovat myös jakaneet surullista kuvaa apinasta poikasineen, mutta kuva on otettu Intiassa."

